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понедельник, 26 апреля 2021 13:56

Зеленский: Встреча с Путиным будет

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Зеленский: Встреча с Путиным будет

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все идет к тому, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится. Об этом он сказал в понедельник.

На вопрос журналистки: "Вы говорили о встрече с Путиным. Состоится ли эта встреча?" президент ответил:

"Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча состоится. Я предложил, вы это слышали, встретиться на Донбассе. Президент Российской Федерации подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве.

Я уже дал задание руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он соединялся с Администрацией президента Путина и они нашли понимание"

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