Оккупанты в Вербное воскресенье накрыли 120 калибром населенный пункт

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет, сообщили в штабе ООС.

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Вблизи населенных пунктов Широкино, Южное, Екатериновка, Троицкое, Новозвановка, Новгородское оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. Неподалеку Песков обстреливали из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В пригороде Луганского - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. С минометов 120-го калибра обстреляли гражданскую инфраструктуру Водяного.

По состоянию на утро 26 апреля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украина обсуждает документ по совершенствованию координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня. Он может быть подписан 28 апреля на заседании ТКГ.