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понедельник, 26 апреля 2021 12:01

Зеленский призвал ряд стран присоединиться к "нормандскому формату"

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Зеленский призвал ряд стран присоединиться к &quot;нормандскому формату&quot;
Зеленский выразил надежду, что встреча президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина все же состоится. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости смены форматов ведения переговоров с Россией.

Он предлагает, чтобы к "нормандскому формату" присоединились США, Великобритания и Канада, пишет Financial Times.

"Есть два варианта: мы можем изменить Минский формат, скорректировать его. Или можем использовать какой-то другой. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", – сказал Зеленский.

Он также выразил надежду, что встреча президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина все же состоится и будет иметь положительный результат для Украины.

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Мирные переговоры Украины и РФ происходят в двух форматах. Минский является регулярным процессом и предусматривает участие обеих сторон конфликта при посредничестве ОБСЕ. "Нормандский формат" – это переговоры глав государств Украины, России, Германии и Франции.

Минский процесс должен содержать более системные и жесткие действия. Украина не может настаивать на переговорах, если Россия не идет на контакт и устраивает обстрелы.

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Дата
26
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