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"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог

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&quot;Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений&quot; - политолог
Михаил Басараб: "Ведущие олигархические телеканалы не критикуют Зеленского. Президент находится в "теплой ванне". Большинство украинцев узнают новости именно из телевизора. Это только положительная информация". Фото: Тарас Подолян

Ведущие украинские каналы не критикуют президента Владимира Зеленского. С распространением соцсетей люди стали меньше доверять фактам и охладели к политике. Избиратели Зеленского не сразу испытывают негативные изменения, поэтому продолжают его поддерживать.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Михаил Басараб.

"Ведущие олигархические телеканалы не критикуют Зеленского, – говорит он. – Президент находится в "теплой ванне". Большинство украинцев узнают новости именно из телевизора. Это только положительная информация".

Единственный источник критики – каналы Порошенко. Но их влияние небольшое по сравнению с ведущей четверкой – "Украина", 1+1, "Интер" и ICTV, отмечает политолог.

Украина и весь мир переживают революцию социальных сетей. Однако неуправляемый поток информации дезориентовуе пользователей, отмечает Басараб.

"Океан информации, фейки и манипуляции, развлечения снижают уровень критического мышления в обществе. Соцсети генерируют много примитивной и лишней информации. Объемы огромные. Распространяется ложный контент. Срабатывает защитный механизм – люди перестают доверять, меньше интересуются политикой", – говорит он.

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Читатели больше воспринимают короткие сообщения и изображения, а не длинные тексты. Людям все больше кажется, что политика – это шоу, к которому можно относиться несерьезно. Избиратели Зеленского оценивают его деятельность по внешнему антуражу, делает вывод политолог.

"После 2019 года повышаются цены, замедлились темпы роста благосостояния, уменьшаются субсидии, есть проблемы с вакцинацией. Но коллапса не произошло. Избиратели Зеленского – относительно младше и зажиточнее. Они испытывают негативные изменения меньше, чем старшие и незажиточные. Поэтому избиратели президента остаются с ним. Он постоянно создает для них красивую картинку. Ситуация изменится, когда даже молодые и богатые почувствуют ухудшение", – заключает Басараб.

Полное интервью с Михаилом Басарабом читайте в журнале "Країна"

По данным опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг" в начале сентября, за Зеленского готовы отдать голоса 31% избирателей.

В то же время 13,3% поддержали бы Петра Порошенко, 10,9% – Юрия Бойко, 9,2% – Юлию Тимошенко, 6,1% – Игоря Смешко, 5,7% – Владимира Гройсмана, 5,7% – Евгения Мураева, 4,1% – Олега Ляшко, 3,7% – Дмитрия Разумкова, 3,1% – Арсения Яценюка.

В первом туре выборов президента 31 марта 2019 года за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором – 73,22%.

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