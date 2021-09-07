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Социологи показали рейтинг Зеленского

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Социологи показали рейтинг Зеленского
Зеленский нарастил в рейтинге за месяц. Фото: Reuters

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 31,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского - среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-4 сентября.

По сравнению с началом августа его рейтинг вырос за 27 до 31%.

13,3% поддержали бы Петра Порошенко, 10,9% - Юрия Бойко, 9,2% - Юлию Тимошенко, 6,1% - Игоря Смешко, 5,7% - Владимира Гройсмана, 5,7% - Евгения Мураева, 4 ,1% - Олега Ляшко, 3,7% - Дмитрия Разумкова, 3,1% - Арсения Яценюка.

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Антирейтинг возглавляет Порошенко: 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 38% не проголосовали бы за Тимошенко, 35% - Бойко, 25% - Ляшко, 24% - Зеленского, каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка, Тягныбока и Мураева.

Социологи опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

В первом туре выборов президента 31 марта 2019 года за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.

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