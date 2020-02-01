Хочет в депутаты: суд решил, что Портнов последние 5 лет жил в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 1791
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 576
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 1539
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1530
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1512
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 675
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 16245
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5022
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3834
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Просмотров: 558
Фото
Все фото
3
4
7
7
11
Первая леди появилась в Facebook и сказала, чем будет заниматься
Первая леди появилась в Facebook и сказала, чем будет заниматься
Зеленский почтил Героев Крут
Зеленский почтил Героев Крут
Добкин на Мальдивах похвастался шоколадом из оккупированного Луганска
Добкин на Мальдивах похвастался шоколадом из оккупированного Луганска
Рядом с виллами Левочкина и Фирташа: журналисты показали имение Ахметова на Лазурном берегу
Рядом с виллами Левочкина и Фирташа: журналисты показали имение Ахметова на Лазурном берегу
Министр увидел облупленные стены СИЗО и анонсировал законопроект об освобождении заключенных
Министр увидел облупленные стены СИЗО и анонсировал законопроект об освобождении заключенных
Видео
Все видео
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке где искать деньги на газ
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке где искать деньги на газ
21 год сидит в Раде: журналисты рассказали о нардепе-мажоритарщике
21 год сидит в Раде: журналисты рассказали о нардепе-мажоритарщике
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
"В буфете Верховной Рады нет сосисок": депутат назвал 5 разочарований от работы
"В буфете Верховной Рады нет сосисок": депутат назвал 5 разочарований от работы
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 171
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 2565
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 675
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1377
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25822
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
31 января 2020
Просмотров: 414
Має бути справедливість
– Що ви за х… ню робите? – він матюкається ледве не з порога. Наче по те й приїхав: наваляти – і, не роздягаючись, ...
суббота, 01 февраля 2020 10:52

Хочет в депутаты: суд решил, что Портнов последние 5 лет жил в Украине

  Комментировать
Хочет в депутаты: суд решил, что Портнов последние 5 лет жил в Украине
Андрей Портнов просил суд признать, что он непрерывно проживал в Украине последние годы. Это решение может помочь ему стать народным депутатом. Фото: unn.com.ua

Печерский суд Киева удовлетворил требование заместителя главы администрации президента времен Януковича Андрея Портнова о том, что тот якобы последние 5 лет непрерывно проживал в Украине.

Так он хочет "защитить свое право на управление государственными делами", в частности право быть народным депутатом, пишет "Судебный репортер".

15 января судья Печерского суда Светлана Волкова приняла соответствующее решение.

Портнов утверждал, что 22 февраля 2014 выехал из Украины и не мог вернуться "в связи с политическим и безосновательным уголовным преследованием", и санкции ЕС и Канада ввели по настоянию украинской власти. Поэтому он должен был искать работу за рубежом.

14 апреля 2014 года он получил за рубежом должность директора департамента по оказанию правовой помощи адвокатского объединения "Корпоративные технологии". Одновременно приказом председателя объединения ему была оформлена служебная командировка за пределы Украины сроком на 60 дней. "Командировка" продолжалось до 19 мая 2019 года, пока Портнов не вернулся в Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сожгли офис партии Шария

Портнов просил суд признать, что он непрерывно проживал в Украине, потому что от этого "зависит реализация его права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, возможность быть избранным народным депутатом". Суд поддержал его заявление, учитывая выводы Верховного Суда, что срок служебной командировки входит в срок непрерывного проживания на территории Украины.

Для Анатолия Шария хотят обеспечить свободные условия для деятельности в Украине. Этому способствует ексзаместитель Администрации президента Андрей Портнов. Нацполиция Украины ведет расследование в отношении Шария после инцидента, когда тот в мае 2011 года в помещении ресторана McDonalds открыл стрельбу. Дело было квалифицировано как "Хулиганство", пишет НВ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хочет в депутаты: суд решил, что Портнов последние 5 лет жил в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

В словаре собрали все существующие слова

Самое читаемое
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
19
 Просмотров: 15759
Подписали соглашение о разделе Украины
Подписали соглашение о разделе Украины
 Просмотров: 11313
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
 Просмотров: 9694
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
7
 Просмотров: 7642
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
19
 Просмотров: 6966
Политика
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке где искать деньги на газ
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке где искать деньги на газ
 Просмотров: 9
Прослушивание Гончарука: СМИ узнали подробности
Прослушивание Гончарука: СМИ узнали подробности Просмотров: 2007
Государственную охрану Зеленский также возил в Оман за собственные средства? Депутаты направили новый запрос
Государственную охрану Зеленский также возил в Оман за собственные средства? Депутаты направили новый запрос 1 Просмотров: 900
"Регионалы" решили восстановить депутатскую неприкосновенность
"Регионалы" решили восстановить депутатскую неприкосновенность Просмотров: 1773
В Мининфраструктуры заговорили об авиатакси
В Мининфраструктуры заговорили об авиатакси Просмотров: 198
Больше всего комментируют
4
"Слуги" готовы заблокировать Netflix: в чем причина
3
По делу Шеремета недостаточно доказательств - Рябошапка
2
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
1
Зеленскому придется избавиться от Коломойского, Богдана и Портнова
1
Всемирный конгресс украинцев отреагировал на дела против Порошенко
Голосов: 14717
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua