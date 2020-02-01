Хочет в депутаты: суд решил, что Портнов последние 5 лет жил в Украине

Андрей Портнов просил суд признать, что он непрерывно проживал в Украине последние годы. Это решение может помочь ему стать народным депутатом. Фото: unn.com.ua

Печерский суд Киева удовлетворил требование заместителя главы администрации президента времен Януковича Андрея Портнова о том, что тот якобы последние 5 лет непрерывно проживал в Украине.

Так он хочет "защитить свое право на управление государственными делами", в частности право быть народным депутатом, пишет "Судебный репортер".

15 января судья Печерского суда Светлана Волкова приняла соответствующее решение.

Портнов утверждал, что 22 февраля 2014 выехал из Украины и не мог вернуться "в связи с политическим и безосновательным уголовным преследованием", и санкции ЕС и Канада ввели по настоянию украинской власти. Поэтому он должен был искать работу за рубежом.

14 апреля 2014 года он получил за рубежом должность директора департамента по оказанию правовой помощи адвокатского объединения "Корпоративные технологии". Одновременно приказом председателя объединения ему была оформлена служебная командировка за пределы Украины сроком на 60 дней. "Командировка" продолжалось до 19 мая 2019 года, пока Портнов не вернулся в Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сожгли офис партии Шария

Портнов просил суд признать, что он непрерывно проживал в Украине, потому что от этого "зависит реализация его права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, возможность быть избранным народным депутатом". Суд поддержал его заявление, учитывая выводы Верховного Суда, что срок служебной командировки входит в срок непрерывного проживания на территории Украины.

Для Анатолия Шария хотят обеспечить свободные условия для деятельности в Украине. Этому способствует ексзаместитель Администрации президента Андрей Портнов. Нацполиция Украины ведет расследование в отношении Шария после инцидента, когда тот в мае 2011 года в помещении ресторана McDonalds открыл стрельбу. Дело было квалифицировано как "Хулиганство", пишет НВ.