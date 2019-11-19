Портнов давит на чиновников, чтобы вернуть в Украину пророссийского блогера

Medium Анатолий Шарий

Для пророссийского пропагандиста Анатолия Шария намагають обеспечить свободные условия для деятельности в Украине. Этому способствует ексзаместитель Администрации президента Андрей Портнов.

Нацполиция Украины ведет расследование в отношении Шария после инцидента, когда тот в мае 2011 года в помещении ресторана McDonalds открыл стрельбу. Дело было квалифицировано как "Хулиганство", пишет НВ.

Портнов поспособствовал тому, чтобы сейчас Нацполиция переквалифицировала дело в нанесение легких телесных повреждений. Такая статья Уголовного кодекса позволит Шарию вернуться в Украину и вести здесь какую-либо деятельность.

Однако, генпрокурор Руслан Рябошапка вернул производству по Шарию квалификацию "Хулиганство". Поэтому Портнов начал публичную кампанию против Рябошапки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активисты пикетировали канал "112 Украина" с требованием к Медведчуку "замолчать"

17 ноября Шарий в эфире телеканала 112 заявил, что "Рябошапка потянет вниз всю социологическую парадигму команды президента".

"Портнов в итоге не смог спасти Шария от уголовного преследования", - подчеркивает источник.

Уже 7 лет полиция разыскивает скандального видеоблоггер Анатолия Шария по подозрению в ложного инсценировка покушения. Розыском Шария занимается Соломенское управления полиции Киева. Заочно, ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.