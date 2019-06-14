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Гройсман за уменьшение количества депутатов

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Гройсман за уменьшение количества депутатов
Гройсман против двухпалатного парламента. Фото: УНИАН

Премьер Владимир Гройсман против введения второй палаты парламента.

"Та форма, которая есть сегодня, неэффективна. Было бы целесообразно уменьшить количество депутатов, а не вводить вторую палату", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Вместе с тем, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею двухпалатного парламента, заявил: "Я за ту форму парламента, которая есть сегодня".

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Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что не исключено введение в Украине двухпалатного парламента.

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