Гройсман оплачивает свою рекламу из бюджета: назвали суммы

С начала 2019-го Кабинет министров потратил 35,94 млн грн государственных средств на рекламу.

Расходы "правительства Гройсмана" подсчитало общественное движение "Честно".

Автор: chesno.org

"Первое - это использование админресурса, второе - обход прозрачных правил финансирования деятельности политиков", - говорится в материале.

19,5 млн грн потратили на печать газеты "Урядовый курьер". Это на 5 млн больше, чем в прошлом году. Реклама "правительства Гройсмана" размещена в спецвыпуске под названием "Правительственные новости" и печатается за отдельные деньги из госбюджета. В начале года в правительстве сообщили, что на печать спецвыпусков с рекламой Гройсмана потратили 1,8 млн грн.

Автор: chesno.org

2018-го ГП "Редакция газеты "Урядовый курьер" потратило на доставку спецвыпусков с рекламой "правительства Гройсмана" к читателям 3,5 млн грн. А с мая по декабрь за эти услуги заплатят почти вдвое больше - 6,8 млн грн.

Автор: chesno.org

2018-го на рекламных щитах с логотипом "правительства Гройсмана" за счет налогоплательщиков популяризировали результаты реформ. Весной 2019-го логотип остался, но появился другой лозунг: "Украина - это не просто место на карте". По условиям тендера, реклама, оплаченная из госбюджета, будет висеть до начала парламентской кампании. Ее размещение с апреля до конца июля будет стоить 13,4 млн грн. В течение этого времени рекламу правительства должны демонстрировать на 3 тыс. рекламных площадей в Украине. В правительстве покупали наружную рекламу в среднем за 1,1 тыс. грн за билборд.

Автор: chesno.org

Также отмечается, что в этом году в Кабмине были готовы отдать за публикацию правительственной рекламы на страницах печатных СМИ более 4 млн грн. Тендер выиграло ООО "Медиа Хаб", которое попросило 2,3 млн грн за продвижение правительства в 44 медиа. Срок соглашения - от 11 марта до 23 декабря 2019-го.

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Премьер-министр Владимир Гройсман не скрывает своих планов пройти в парламент и заявил, что сформирует новую политическую силу для участия в выборах в Верховную Раду, которые состоятся осенью 2019-го.