Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"

 
Ексклюзивы
1/5
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 6930
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 756
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3393
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 999
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4590
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2574
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 324
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 783
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Просмотров: 11223
Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом
Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом
Просмотров: 729
Фото
Все фото
3
5
18
7
8
Ющенко сменил имидж в новом году
Ющенко сменил имидж в новом году
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
&quot;Героям слава!&quot;: в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
&quot;С россиянами садиться выпивать – себя не уважать&quot; – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
Видео
Все видео
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Показали объятия Арестовича с Мураевым
Показали объятия Арестовича с Мураевым
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
5 Просмотров: 1422
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3087
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1548
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1035
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1953
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 963
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
понедельник, 03 января 2022 16:23

Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"

  Комментировать
Государственный телеканал &quot;Дом&quot; взял на роботу актрису, которая называет Крым &quot;российским&quot;
Кузина стала ведущей на "Дом". Это все оплачивают из карманов украинцев, напомнил Стерненко.

Государственный телеканал "Дом" взял на работу актрису Анну Кузину, которая в Instagram называет Крым "российским" и снимается в российских телесериалах.

Об этом сообщил блоггер Сергей Стерненко.

Будучи гражданкой Украины, Кузина выкладывает фото из оккупированного полусотрова и подписывает их "Crimea, Russia", "Россия, Крым, город Симферополь", рассказал Стерненко.

Кузину показывают в утренних выпусках телешоу на "Дом".

Актриса снялась в российском сериале "Универ", который транслируют на россканале "ТНТ".

"Сначала Кузина была лишь гостьей на телеканале Дом, а теперь стала ведущей. Мы с вами, из наших карманов платим Кузиной зарплату", - отметил Стерненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ

"Президент Украины Владимир Зеленский очень часто говорил правильные слова об информационной безопасности. О том, как мы должны противостоять российской пропаганде. Но есть одно "но". Государственные телеканалы, которые контролируются командой Зеленского сегодня, как раз проявляют толерантность к той же пропаганде и таскают в эфиры "крымнашистов", – говорит блоггер.

Также блогер напомнил, что государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") собирается выделить более 12 млн грн на создание шоу "О жизни с Андреем Пальчевским". Пальчевский на кремлевском телеканале "Россия 1" рассказывал пропагандистке Ольге Скабеевой о "воссоединении".

Генеральным директором телеканала является Юлия Островская.

Телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание 1 марта 2020 года. В апреле прошлого года он перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" выделяли 298 млн 400 тыс. грн бюджетных средств - на канал "Дом" и UATV целом.

"Дом", несмотря на критику, продолжает транслировать коммунистическую пропаганду и рассказывает о "новостях из Челябинска".

В октябре трансляция по телеканалу советской пропаганды уже вызывала общественное возмущение.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Нашли посмертную золотую маску фараона

Самое читаемое
5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном
5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном Просмотров: 35398
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
7
 9 Просмотров: 24265
Ющенко сменил имидж в новом году
Ющенко сменил имидж в новом году
3
 16 Просмотров: 19962
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
5
 3 Просмотров: 8451
Графиня купалась в крови молодых девушек
Графиня купалась в крови молодых девушек
 Просмотров: 7776
Политика
В Украине создадут три новых природных парка
В Украине создадут три новых природных парка Просмотров: 18
"Есть угроза моей безопасности" - Цымбалюк рассказал, почему уехал из России
"Есть угроза моей безопасности" - Цымбалюк рассказал, почему уехал из России Просмотров: 135
Канцлер Германии хочет встретиться с Путиным в январе — СМИ
Канцлер Германии хочет встретиться с Путиным в январе — СМИ Просмотров: 99
Ярош назвал израильского посла агентом Кремля
Ярош назвал израильского посла агентом Кремля Просмотров: 990
В основе решения АМКУ в отношении компаний из группы "Рошен" защита интересов России - Пташник
В основе решения АМКУ в отношении компаний из группы "Рошен" защита интересов России - Пташник Просмотров: 360
Больше всего комментируют
16
Ющенко сменил имидж в новом году
9
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
9
Зеленский назвал семь изменений в Украине и пригрозил олигархам
5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
3
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
Голосов: 1031
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть