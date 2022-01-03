Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"

Кузина стала ведущей на "Дом". Это все оплачивают из карманов украинцев, напомнил Стерненко.

Государственный телеканал "Дом" взял на работу актрису Анну Кузину, которая в Instagram называет Крым "российским" и снимается в российских телесериалах.

Об этом сообщил блоггер Сергей Стерненко.

Будучи гражданкой Украины, Кузина выкладывает фото из оккупированного полусотрова и подписывает их "Crimea, Russia", "Россия, Крым, город Симферополь", рассказал Стерненко.

Кузину показывают в утренних выпусках телешоу на "Дом".

Актриса снялась в российском сериале "Универ", который транслируют на россканале "ТНТ".

"Сначала Кузина была лишь гостьей на телеканале Дом, а теперь стала ведущей. Мы с вами, из наших карманов платим Кузиной зарплату", - отметил Стерненко.

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"Президент Украины Владимир Зеленский очень часто говорил правильные слова об информационной безопасности. О том, как мы должны противостоять российской пропаганде. Но есть одно "но". Государственные телеканалы, которые контролируются командой Зеленского сегодня, как раз проявляют толерантность к той же пропаганде и таскают в эфиры "крымнашистов", – говорит блоггер.

Также блогер напомнил, что государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") собирается выделить более 12 млн грн на создание шоу "О жизни с Андреем Пальчевским". Пальчевский на кремлевском телеканале "Россия 1" рассказывал пропагандистке Ольге Скабеевой о "воссоединении".

Генеральным директором телеканала является Юлия Островская.

Телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание 1 марта 2020 года. В апреле прошлого года он перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" выделяли 298 млн 400 тыс. грн бюджетных средств - на канал "Дом" и UATV целом.

"Дом", несмотря на критику, продолжает транслировать коммунистическую пропаганду и рассказывает о "новостях из Челябинска". В октябре трансляция по телеканалу советской пропаганды уже вызывала общественное возмущение. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных.