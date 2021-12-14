"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно

В эфире телеканала ведущая рассказывала о новостях из регионов РФ.

Государственный телеканал "Дом" несмотря на критику продолжает транслировать коммунистическую пропаганду.

Видео из эфира телеканала опубликовал блогер Сергей Стерненко.

"Дом" с многомиллионным финансированием за наш счет снова транслирует советские фильмы с пропагандой коммунизма.

Такое нарушение закона происходит не в первый раз. Телеканал уже за это критиковали, но руководству безразлично", - пишет Стерненко.

Державний телеканал ДОМ із багатомільйонним фінансуванням за наш рахунок знову транслює совєцькі фільми із пропагандою комунізму.



Таке порушення закону відбувається не вперше. Телеканал вже за це критикували, але його керівництву байдуже. pic.twitter.com/KNZIL2Y77Q — Serhii Sternenko (@sternenko) December 13, 2021

Между тем, телеведущий UA: Первый Виктор Дяченко опубликовал видео из эфира "Дом", где рассказывают о новостях из регионов РФ.

"Включаю телеканал "Дом", а там программа "А как там дома? Крым" с Миленой Амеди. Вроде бы круто, но слышу "...Челябинской, Астраханской областях, а также в Северной Осетии парламенты поддержали... Томской, Калининградской и Кировской областях...". А где это в Украине такие области? Я не помню", - пишет Дяченко.

"То есть мои деньги как налогоплательщика идут на создание информационного пространства о РФ для жителей временно оккупированных территорий?", - спрашивает телеведущий.

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В марте прошлого года во время презентации телеканала его гендиректор Юлия Островская заявляла, что "Дом" поможет донести зрителям с оккупированных территорий информацию об Украине.

"Главная цель нашего телеканала - возвращение политической, культурной и общественной жизни нашей страны в повестку дня граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, пробуждение чувства единства и деоккупация сознания наших граждан", - говорила.

Телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание 1 марта 2020 года. В апреле этого года он перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" выделяли 298 млн 400 тыс. грн бюджетных средств - на канал "Дом" и UATV целом.

В октябре трансляция по телеканалу советской пропаганды уже вызывала общественное возмущение. На телеканале существовал "словарь" терминов для новостей. Запрещали использовать слова "война", "конфликт", "враг", писали СМИ.