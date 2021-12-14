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"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно

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&quot;Служим Советскому Союзу&quot; и &quot;новости из Челябинска&quot; - гостелеканал &quot;Дом&quot; продолжает пробивать дно
В эфире телеканала ведущая рассказывала о новостях из регионов РФ.

Государственный телеканал "Дом" несмотря на критику продолжает транслировать коммунистическую пропаганду.

Видео из эфира телеканала опубликовал блогер Сергей Стерненко.

"Дом" с многомиллионным финансированием за наш счет снова транслирует советские фильмы с пропагандой коммунизма.

Такое нарушение закона происходит не в первый раз. Телеканал уже за это критиковали, но руководству безразлично", - пишет Стерненко.

Между тем, телеведущий UA: Первый Виктор Дяченко опубликовал видео из эфира "Дом", где рассказывают о новостях из регионов РФ.

"Включаю телеканал "Дом", а там программа "А как там дома? Крым" с Миленой Амеди. Вроде бы круто, но слышу "...Челябинской, Астраханской областях, а также в Северной Осетии парламенты поддержали... Томской, Калининградской и Кировской областях...". А где это в Украине такие области? Я не помню", - пишет Дяченко.

"То есть мои деньги как налогоплательщика идут на создание информационного пространства о РФ для жителей временно оккупированных территорий?", - спрашивает телеведущий.

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В марте прошлого года во время презентации телеканала его гендиректор Юлия Островская заявляла, что "Дом" поможет донести зрителям с оккупированных территорий информацию об Украине.

"Главная цель нашего телеканала - возвращение политической, культурной и общественной жизни нашей страны в повестку дня граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, пробуждение чувства единства и деоккупация сознания наших граждан", - говорила.

Телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание 1 марта 2020 года. В апреле этого года он перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" выделяли 298 млн 400 тыс. грн бюджетных средств - на канал "Дом" и UATV целом.

В октябре трансляция по телеканалу советской пропаганды уже вызывала общественное возмущение.

На телеканале существовал "словарь" терминов для новостей. Запрещали использовать слова "война", "конфликт", "враг", писали СМИ.

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Дата
14
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