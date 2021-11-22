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понедельник, 22 ноября 2021 14:16

"Домом" руководил российский режиссер, запрещали говорить "война", "враг"

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&quot;Домом&quot; руководил российский режиссер, запрещали говорить &quot;война&quot;, &quot;враг&quot;
Телеканал вещает на русском.

Первый год государственным телеканалом "Дом" руководил российский режиссер Алексей Кирющенко. Журналисты телеканала получали указания хвалить президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила "Українська правда".

Алексей Кирющенко - режиссер "Слуги народа" и российского сериала "Моя прекрасная няня". Поскольку он является гражданином РФ, официально ГП "Государственная иноязычная платформа" возглавила Юлия Островская.

Однако именно Кирющенко занимался созданием всего неновостного контента телеканала. Бывшие работники телеканала характеризуют его как человека с "совковыми взглядами".

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Официально канал возглавляет Островская, ранее работавшая директором по производству в студии "Квартал-95".

В течение первого года с ней работал Максим Кречетов, уволившийся из директората информполитики в Офисе президента. А главным коммуникатором между руководством, журналистами и выпускающими редакторами была Ксения Герасименко, которая отвечала за новостную часть контента.

"Именно Герасименко, по словам двух бывших сотрудников канала, передавала указания по написанию новостей от ОП, ругала работников за то, что они "победу подавали не как победу", а затем зачищала эти сообщения в мессенджерах", - пишет УП.

Существовал "словарь" терминов для новостей. Например, запрет на использование по ситуации в Донбассе слов: "война", "конфликт", "враг". Сотрудники должны были как можно чаще упоминать в новостях Зеленского, Офис президента, президентские программы "Большая стройка", кредиты "5-7-9%".

"Каждый раз это было произведение на тему "как хорошо похвалить президентские программы". И каждый раз было сложно угадать, как именно это нужно сделать", - рассказала бывшая сотрудница телеканала.

"И ни в коем случае мы не упоминали Петра Порошенко. Это была какая-то идея фикс, что он чрезвычайно плохой человек", - рассказывает другой экс-сотрудник.

Телеканал "Дом" транслирует коммунистическую пропаганду, возмущались украинские пользователи Facebook.

В апреле этого года гостелеканал перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Транслирует программы на русском языке.

На ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" выделили 298 млн 400 тыс. грн бюджетных средств - на канал "Дом" и UATV целом.

6 ноября шеф-редактор "Дома" Алексей Мацука заявил, что уходит с должности.

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