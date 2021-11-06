Шеф-редактор гостелеканала "Дом", что крутить коммунистическую пропаганду, уходит с должности

Алексей Мацука уходит с должности шефредактора государственного телеканала "Дом".
Об этом он сказал на "Донбасс медиа форуме" в субботу, сообщает "Детектор медіа"
"Дом" в течение этого года получил достаточно сильную команду, достаточные возможности, и организовать вещание смогут и без моего непосредственного участия в дальнейшем в большинстве случаев", – сказал Мацука.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телеканал "Дом" в Раде назвали "дном"
Он рассказал, что планирует работать над "увеличением присутствия украинских медиапроектов" на оккупированных территориях.
Шеф-редактором "Дом" Мацуку назначили 23 февраля.
Телеканал "Дом" транслирует коммунистическую пропаганду, возмущались украинские пользователи Facebook.
Государственный телеканал для временно оккупированных территорий начал вещание в марте прошлого года. В апреле этого года он перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Транслирует программы на русском языке.
На ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" выделили 298 млн 400 тыс. грн бюджетных средств - на канал "Дом" и UATV целом.
Комментарии