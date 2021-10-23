"Эта чертовщина за наши налоги?" - гостелеканал "Дом" транслирует коммунистическую пропаганду

Государственный телеканал "Дом" транслирует коммунистическую пропаганду.

Об этом в Facebook сообщила автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко.

Во вторник, 26 октября, в 10.10 часов телеканал планирует показывать советский пропагандистской фильм "Побег из дворца".

"На канале ДОМ все плохо. Посмотрела программу передач, за несколько дней они планируют показать это кено, например.

Телеканал Дом, вы там *бу дали?", - спрашивает Татьяна Мыкытенко и показала отрывок из фильма.

Программа гостелеканала "Дом" на вторник

Кадры из эфира "Дома", где транслируют коммунистическую пропаганду, опубликовал блогер Сергей Стерненко.

"Это не российское телевидение. Это на государственном телеканале "ДОМ" постоянно транслируют советские фильмы с пропагандой коммунизма и Ленина/Сталина.

Напомню, что канал ДОМ создавали якобы с целью противодействия пропаганде РФ для жителей оккупированных территорий. Но в действительности на нем транслируют как раз тот контент, которому канал должен противодействовать. И это за наши деньги.

P. S. Пропаганда коммунизма является преступлением, за которое предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - пишет блогер.

Сообщение вызвало негативную реакцию пользователей Facebook.

"По названию этого "телеканала" понятно, что его создали ватные до*****бы"

"Малоросы конченные"

"Сюр"

"То есть за наши налоги крутят эту чертовщину?"

"Что за трэш такой?"

"Невероятные отбросы, кто там редактор"

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Государственный телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание 1 марта 2020 года, пишет "Детектор медіа". В апреле этого года он перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" выделено 298 млн 400 тыс. грн бюджетных средств - на канал "Дом" и UATV целом.

Шеф-редактором телеканала является Алексей Мацука.

Летом этого года телеканал "Дом" показал заставку с картой России, на которой временно оккупированный Крым обозначили как часть РФ. В апреле 2015-го Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. В частности, об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.