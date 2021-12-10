Гостелеканал "Дом" вбухает 12 млн грн на шоу с Пальчевским, который не вылезал из каналов Медведчука

Пальчевский системно появлялся на телеканале Медведчука.

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") собирается выделить более 12 млн грн на создание социального шоу "О жизни с Андреем Пальчевским".

Об этом пишет Детектор медіа

Планируют создать 60 выпусков по 45 мин.

Изготовлением программы будет заниматься компания "Імаджинаріум". Ее владельцем и руководителем является Владимир Татаренко – владелец компании "Зе Медіа", которая проводила опрос президента Владимира Зеленского на местных выборах.

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В описании тендерных условий говорится, что шоу может стать главным проектом на канале:

"Возвращает веру в справедливость. Очень необходима программа, которая поможет открыть правду и найти виновных. Интересное шоу, которое может стать главным на нашем телеканале. Такие ток-шоу необходимы, они позволяют увидеть политического деятеля в действии".

Телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание 1 марта 2020 года. В апреле этого года перешел в управление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Андрей Пальчевский был одним из самых популярных гостей на антиукраинских телеканалах NewsOne и "112 Украина", которые сейчас находятся под санкциями. Телеканалы связаны с кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком. Появлялся в эфире кремлевского телеканала. Так в эфире "Россия 1" Пальчевский заявлял: "Чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения". Телеканал "Дом" транслирует коммунистическую пропаганду, возмущались в октябре пользователи Facebook.