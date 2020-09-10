Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал

Пальчевский на канале кремлевских пропагандистов.

Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский во время интервью агрессивно отреагировал на вопрос журналистки о его высказывании о "воссоединении", когда тот участвовал в пропагандистском шоу Скабеевой на кремлевском телеканале.

Видео опубликовала Украинская служба BBC.

Журналистка спросила Пальчевского, зачем он ездил выступать на российское ток-шоу и дает им комментарии. Также ему напомнили его заявление в эфире кремлевского телеканала:"Чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения".

На что Пальчевский эмоционально ответил: "Вы занимаетесь чем сейчас? Вы процитуетйе, где это было? Иначе я не буду даже разговаривать с вами, как мужчина".

Когда журналистка спросила "Почему вы участвует в этих программах?" Пальчевский по хамски ответил: "Это вы ко мне задаете вопрос? Потому что если таких как вы пошлют туда, будет кровь литься тонами".

Когда зашла речь о враждебных обстрелах на Донбассе и журналистка сказала о режиме "перемирия": "Только бомбы бросают с беспилотников", Пальчевский ответил ей: "Я не знаю, кто в вас кидает бомбы лично".

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Накануне местных выборов по стране появились борды с надписью "Победа Пальчевского". Андрея Пальчевского часто показывают на телеканалах NewsOne и "112 Украина", связанных с кумом президента России Путина Виктором Медведчуком.