Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула

Партия "Победа Пальчевского", которую рекламируют на огромном количестве бордов по всей стране, согласно декларации, имеет ноль поступлений, небольшой офис в Киеве, один ноутбук, стол и 2 стула. Об этом сообщает движение "Чесно".

Согласно с финотчетом, во втором квартале 2020 года партия денежных взносов не получала, однако имела спонсорские взносы на 7,3 тыс.

Как спонсорский взнос партия получила в пользование нежилое помещение на ул. Волынской за 80 грн, ноутбук за 23 грн, стол и 2 стула за 4 грн. Имущество партии дало в пользование ООО "Фирма" Престо ЛТД". Эта компания тоже зарегистрирована на ул. Волынской, 60 в Киеве. Предоставляет услуги аренды. Указанная стоимость пользования имуществом является явно заниженной.

Партия, по данным YouControl, была зарегистрирована еще в июле 2015 года, она называлась "Украина завтра". Ее первым председателем был Павел Билоцеркивский. Он или его полный тезка в Верховной Раде 8-го созыва работал помощником на общественных началах у мажоритарщика из Харьковской области, члена депутатской группы "Воля народа", фигуранта антикоррупционных расследований относительно тендерных махинаций, кнопкодава Анатолия Гиршфельда, сообщает "Чесно".

Несмотря на все признаки "партии на бумаге", она имеет зарегистрированные ячейки в каждой области. Во втором квартале региональные парторганизации подали пустые финотчеты.

Андрея Пальчевского часто показывают на телеканалах NewsOne и "112 Украина", связанных с кумом президента России Путина Виктором Медведчуком.

Также он участвовал в пропагандистскому шоу Скабеевой на кремлевском телеканале "Россия 1".

Пальчевский на канале кремлевских пропагандистов в марте прошлого года.

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Впервые наружную рекламу с изображением Пальчевского "Чесно" зафиксировал в апреле 2019-го. Это была реклама его программы на канале "112 Украина".

В сентябре прошлого года в Киеве появились несколько новых волн рекламы с Пальчевским.

В июле этого года по стране стартовала новая, значительно масштабнее предыдущих, волна наружной рекламы Пальчевского.

Также движение сообщает, что все страницы в Facebook, которые так или иначе продвигали Пальчевского в течение 7 прошедших месяцев, в рекламу вложили $19 тыс.

"Чесно" пытался взять комментарий от партии "Победа Пальчевского" относительно агитационных материалов, но ответа не получил.

15 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Они должны состояться 25 октября этого года.