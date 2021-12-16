Журналисты обратились к каналу "Дом" из-за Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой

Пальчевский в эфире кремлевского телеканала в Москве рассказывал о "воссоединении".

Государственный телеканал "Дом", который финансируется за средства украинских налогоплательщиков, призвали отказаться от запуска ток-шоу с Андреем Пальчевским.

Заявление опубликовал Независимый медийный совет.

С конца 2018 года Пальчевский активно фигурировал в прокремлевских телеканалах в Украине. На подсанкционных "NewsOne" и "112" появлялся в 51% эфиров. Сейчас он ведет именную программу на еще одном прокремлевском телеканале "Наш".

"Среди его публичных заявлений высказывания о том, что 80% украинцев общаются на русском языке. Что это Петр Порошенко, то есть украинская сторона, развязал войну и отдал Крым.

Что украинцы готовы обменять Крым на Донбасс. Что украинцы и россияне – один народ. Кроме того, в марте 2019 Андрей Пальчевский лично посетил российское ток-шоу "60 минут", на котором рассказал о "воссоединении" Украины с Россией", - сообщила организация.

В сентябре прошлого года журналисты BBC напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Тогда он агрессивно отреагировал.

"Токшоу с Андреем Пальчевским дискредитирует государственный телеканал "Дом" и может представлять угрозу для реинтеграции оккупированных территорий.

Нельзя допускать даже возможности распространения российской пропаганды от имени украинского государства", - говорится в заявлении.

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Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") собирается выделить более 12 млн грн на создание социального шоу "О жизни с Андреем Пальчевским". Телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание 1 марта 2020 года. В апреле этого года он перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.