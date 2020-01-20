Гончарук: С президентом нашли общий язык

Кто именно записывал разговоры, разберутся украинские спецслужбы, говорит премьер.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал угрозой национальной безопасности Украины то, что его прослушивали. Об этом он сказал в эфире телеканала "Україна 24".

"Фактически это преступление. Я считаю, что то, что было сделано - недопустимо. Это, в частности - угроза национальной безопасности с целым рядом соображений. Но, главная моя идея, сообщение, заключается в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией", - сказал Гончарук.

"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение последних четырех месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам. И, очевидно, наживаем много врагов", - добавил премьер.

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В том, кто именно записывал его разговоры, разберутся украинские спецслужбы, сказал Гончарук.

Глава правительства отметил, что в записях были "нарезаны цитаты, выдернутые из контекста и приправленные комментариями".

"Все это манипулятивным образом было подано", - сказал он.

Премьер уточнил, что мероприятие, на котором производилась запись, был рабочим совещанием, и там "нет ничего криминального".

"Президент - взрослый, мудрый человек. Мы с ним нашли общий язык и я уверен, что этот опыт сделает нас сильнее", - сказал Гончарук.

Президент Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за 2 недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Нацбанка.