Зеленский дал 2 недели на выяснение, кто записывал разговоры Гончарука

Президент приказал правоохранителям. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за 2 недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Нацбанка.

Зеленский поставил задачу во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны, сообщает Офис презиеднта.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - сказал Владимир Зеленский.

Приказал в рамках уголовного производства четко установить круг присутствующих на переговорах и выяснить обстоятельства переговоров.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть у СМИ, - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - отметил президент.

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По словам премьер-министра, было несколько переговоров. Встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась 5 часов.

В сеть попала запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук критикует президента Владимира Зеленского за примитивное понимание экономических процессов в стране. Сегодня утром, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому. "Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент". - написал он в Facebook.