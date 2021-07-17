"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции

Автор: t.me/oleksiihoncharenko В июне 10 народных депутатов из «Голоса» выразили недоверие руководству партии и фракции и заявили о создании в парламенте объединение "Справедливость"

75% партийцев требуют, чтобы руководство партии и фракции "Голос" в Верховной Раде ушло. Фракция проголосовала за снятие Ярослава Железняка с должности руководителя фракции. Нет других вариантов, кроме перезапуска руководителей и изменения устава политсилы, считает народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова, 35 лет.

16 июля прошел месяц по созданию в вашей фракции отдельной группы. Руководство фракции пыталось с вами найти общий язык?

Нет. После нашего заявления вышли со своими партийные ячейки - Львов, Черновцы, Тернополь, Ивано-Франковск, Винница, Херсон, Харьков, Днепр. Почти все крупные очаги сказали, что требуют от председателя партии Киры Рудик и председателя фракции Ярослава Железняка сложить полномочия. После этого начались звонки и угрозы местным депутатам, что у них заберут мандаты. Затем стали рейдерить партию - увольнять руководителей ячеек решением политсовета. Мол, они не справились со своими обязанностями. На их места назначали своих людей. В Черновцах у нас большая ячейка, которую строили еще при парламентской кампании. Одним звонком уволили руководителя и вместо него назначили помощника Киры Рудик. Такая же участь постигла Днепр и Харьков. В течение месяца создали еще пять ячеек. Их возглавили доверенные Рудик или Железняка, или вообще депутаты Киевсовета.

С чего все началось?

В декабре прошлого года Сергей Рахманин ушел с поста. Предложили проголосовать за Ярослава Железняка и его заместителя Романа Костенко. Тогда было перегибание через колено, манипуляции и ложь. Я была членом ревизионной комиссии и подняла вопрос о том, что нужно обсудить на съезде расходы государственного финансирования партии. И Кира Рудик разогнала ревизионную комиссию. Последней каплей стала подделка протокола заседания фракции. На съезде партии вынесли вопрос о переизбрании Киры Рудик головой - подложили протокол заседания фракции, на котором якобы этого требовали. Хотя такого не было. Этот протокол подписал председатель фракции. Когда внутри партии идет фальсификация документов и открытая ложь в глаза партийцам - это неприемлемо. Внутри партии идет фальсификация документов и открытая ложь в глаза партийцам Было много вопросов к депутатам от "Голоса" в Киевсовете, которых контролирует Кира Рудик. Одиозные голосования за дерибан земли, за Бабий Яр. Мы поняли, что руководство партии это поддерживает. А мы обещали бороться с коррупцией. Полгода пытались найти общий язык, предлагали всем вместе сесть и поговорить. Руководитель фракции отказывался созывать заседания. За последние 4-5 месяцев не было ни одного. Нам пригрозили, что выгонят из партии. Уволили всех наших помощников, закрыли доступ к медиа. Когда журналисты звонят в пресс-службу партии и просят, чтобы я пришла на эфир, там отвечают, что я якобы не могу.

Что происходит во фракции "Голос" в Верховной Раде? Какова ситуация с отставкой Железняка?

Большинство фракции проголосовало за его увольнение. Железняк отказывается уходить в отставку, бегает по телеканалам и рассказывает, что он легитимный. Смены руководства хотят не только нардепы, но и 75 процентов наших депутатов и партийцев по всей Украине.

Как получилось, что вместо Рахманина выбрали Железняка?

Рахманин сам ушел с должности. Железняк был его заместителем. Выдвинуть его было логичным.

Рудик сама вынесла на голосование свое переизбрание. Других кандидатур не было

Киру Рудик избирали на семь лет председателем партии. Почему такой большой срок?

Рудик сама вынесла на голосование свое переизбрание. Других кандидатур не было. О семилетнем сроке прописано в уставе. Его писали наскоро во время парламентской кампании. Тогда было такое доверие внутри партии, что никому в голову не могло прийти, что это используют. Мы этот момент пропустили. Когда предложили внести изменения в устав, Кира этот вопрос заблокировала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Голос" топят - сети гудят из-за Рудык и ее американское гражданство Какие есть варианты решения ситуации?

Нет других вариантов, кроме перезапуска руководства, внесения изменений в устав и в положение о фракции, чтобы партийцы могли влиять на события в партии. Рудик контролирует 20 из 24 ячеек. Создала новые фейковые. Где были неугодные руководители - уволила и поставила своих. Кругом ее помощники и доверенные лица. Поэтому сейчас кто не выдвигался бы на председателя партии, выберут все равно Рудик. Сейчас кто не выдвигался бы на председателя партии, выберут все равно Рудик Единственный способ изменить ситуацию - внести изменения в устав. Прописать, чтобы представительство на съезде было в соответствии с количеством партийцев в регионе. Это проигнорировали. Сейчас у нас один человек от одного региона. Во Львове 130 депутатских мандатов и он имеет один голос. Так же, как один голос в Херсоне - там ячейка начала действовать две недели назад. Рудик создала систему. Отказывается вносить изменения. Один человек от региона - это ее человек. Руководителя организации назначает политсовет. В ее состав входит Рудик, Железняк, их заместители Инна Совсун и Андрей Осадчук, председатели киевской ячейки, львовской и черкасской. Уже видела, что на съезде 29 июля будут рассматривать вопрос о прекращении полномочий Виталія Евпака - лидера черкасской ячейки партии "Голос". Из семи человек двух независимых уберут с политсовета.

Связан ли с этим низкий рейтинг партии?

Конечно. Показательно, когда рейтинг председателя партии в разы ниже, чем рейтинг "Голоса". До этих скандалов рейтинг партии был 3,5, а рейтинг Рудик - 0,7. Во всех остальных - Тимошенко, Порошенко, Зеленского - рейтинги больше, чем у их партий. Там лидеры тянут за собой. А у нас лидер, который тянет партию на дно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нынешнее руководство партии "Голос" может пойти на коалицию со "слугой народа" - Юрчишин

Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей. В парламенте фракция имеет 20 депутатов. В прошлом году в марте Вакарчук оставил должность председателя партии. На его место выбрали Киру Рудик. Она будет руководить политсилой 7 лет. Позже Святослав сложил мандат. В июне этого года партию покинул волонтер Сергей Притула. Также в прошлом месяце произошел скандал - пятеро народных депутатов "Голоса", в частности Рудык и Железняк, проголосовали за внесение в повестку дня заседания Верховной Рады законопроектов "Слуги народа", что откладывают норму об украинском языке в кинопроизводстве. Без этих голосов документы не могли бы попасть на рассмотрение парламента. После этого 10 нардепов из фракции объявили о создании объединения "Справедливость". Заявили тогда о злоупотреблениях руководства в политсиле. 12 июля проголосовали за снятие с должности руководителя фракции Ярослава Железняка. Тот заявил, что решение нелегитимно, ибо "положением о фракции "Голос" такое решение принимается 14 голосами", а их было 11. В "Голосе" опубликовали заявление, что партия переживает непростое время и анонсировали съезд. Он состоится 29 июля.