"Главный трешняк - это не домашний арест Медведчуку" - сети

Титушки возле суда окружили авто Медведчука. Фото: bykvu.com

Печерский районный суд города Киева отправил нардепа от ОПЗЖ, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Решение объявил судья Вячеслав Пидпалый.

Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов. В этом же подозревают и другого нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который по словам главы СБУ скрывается в России.

Прокуроры просили у суда содержание под стражей с залогом в 300 млн грн.

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Даниил Мокрык, журналист

"Главный трешняк сегодня - это не домашний арест Медведчуку. Это - охрана Медведчука, которая перекрывает доступ к суду и журналистам, и работникам суда, и людям в целом.

Вы вдумайтесь вообще: какая-то приштормленая полутитушня решает заблокировать доступ к одному из центральных судов страны, потому что у ее шефа там - заседание. И это - в присутствии так называемой полиции. Она у нас - для наблюдения.

В сравнении с этим тускнеет даже недопуск охраной Кивы журналистов на защиту диссертации Кивы. Это - полный беспредел и дичь. И если за это не будут наказаны все причастные, то этот беспредел не закончится. Мне вообще на голову не лезет, как это возможно"

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Михаил Басараб, политолог

"Хотя Медведчук однозначно должен ответить перед Украиной, у него есть хорошие шансы выйти сухим из воды. Почему? Все очень просто. Для наших прокурорских и судей он свой, а Зеленский временный. Вся правоохранительная система до сих пор является крепостью реванша. И Зеленский не сделал ничего, чтобы она стала другой"

Вахтанг Кипиани, историк

"Хочется прийти в дом Медведчука и крикнуть в мегафон - Витя, выходи погулять!"

Богдан Буткевич, журналист

"Зеленский продолжает торги и предлагает куму Путина бежать в рашку. Ведь именно его назначили на роль олигарха, которого показательно типа победит Зе.

Вы же помните громкие заявления о деолигархическом законе? С подачи Левочкина на эту роль и избран Медведчук. Плюс американцам же нужно что-то показать? Вот и хотят пресануть всем ненавистного Медведчука. Правда, сажать его никто, конечно, не собирается.

Но Медведчук и не убежит. Потому что понимает, что стоит хоть чего-то только пока он в Украине. В рашке он менее ценный даже чем Янукович. Плюс для него война с Украиной - это личное, как и для любого манкурта по зову души.

Ну, а Зе показал свою слабость. Потому ясно, что он хочет примучить олигархов к сотрудничеству. Однако, вот такая история с Медведчуком показала, что на радикальные шаги Зе все же идти не готов. А значит- олигархи почувствуют его слабость. И объединятся против него. Как хищники рвут подранка"

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Сергей Руденко, публицист

"Теперь обыски СБУ в доме Медведчука легко объяснить: перед круглосуточным домашним арестом, пожалуй, проверяли, безопасно и комфортно ли ему там будет сидеть. Еще соломки подстелили, думаю"

Алексей Голобуцкий, политтехнолог

"Это фактически провал. Тем более по сравнению с безосновательными делами патриотов, где домашний арест выбивается месяцами и годами как огромное послабление.

Несмотря на заявление адвоката Медведчука, во время обысков не изъяли ни одного документа, мобильного телефона или электронного носителя. Получается, что дело изначально готовится под "слив"

Денис Казанский, блоггер

"То есть за госизмену та же меру пресечения, что и за файеры под Офисом президента и разбитое стекло?

Давно говорю, что в Украине намного выгоднее быть предателем, чем патриотом. Вот, например, те, кто в 2014 году поддержали в Донецке и Луганске Украину, в итоге потеряли все, стали беженцами и почти не получили от государства помощи. Зато различные организаторы "референдумов", которые откровенно поддерживали боевиков, сейчас спокойно работают мэрами, становятся нардепами и занимают высокие должности.

И вот снова видим подтверждение этого правила. Откровенный агент Кремля получает домашний арест после того, как тот же Антоненко полтора года вообще просидел в СИЗО без доказательств"

Михаил Ткач, журналист

"27 октября 2018 года вечером выходного дня я заметил, как кортеж Медведчука поворачивает с Обуховской трассы на улицу, ведущую к дому тогдашнего президента Порошенко. Мы сразу поехали за ним, но только вернули с трассы - позади себя услышали сигнал полицейских и увидели включеный красный свет мигалок. полицейский медленно подошел и начал интересоваться, все ли у нас хорошо, все ли в порядке. Таким нехитрым способом он держал именно столько, сколько нужно было кортежу Медведчука, чтобы без лишних свидетелей в наших лицах заехать в имение Порошенко.

Полицейский за несколько минут нас отпустил, а когда мы доехали до забора президента, то увидели только авто охраны Медведчука у гостевых ворот. Мы вышли на улицу и в течение нескольких часов ждали на выезд "медведчукомобиля" с ворот Порошенко. Государственные охранники постоянно суетились. Приезжала полиция. У нас проверяли документы. На мой телефон звонили с неизвестных номеров и срывали вызовы.

Впоследствии внедорожник из кортежа президента становится напротив нас посреди дороги и в момент, когда позади него пролетает мерседес, включает дальний свет просто нам в камеру. Так мы поняли, что из имения Порошенко есть и третий выезд. Правда через заросли и, судя по отсутствию там дороги, он не используется.

Мог ли я тогда представить, что президент Порошенко, возможно, пригласил Медведчука к себе домой для круглосуточного домашнего ареста? К себе домой, чтобы лично наблюдать за кумом Путина, чтобы тот не вредил государственным интересам Украины в пользу своим частным интересам и интересам России? Не мог"

11 мая Служба безопасности Украины пыталась провести обыски в доме, где живет Медведчук. Охрана нардепа не пускала СБУ.