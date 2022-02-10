Генсек НАТО после разговора с Зеленским обратился к России

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский 10 февраля обсудил с генеральным секретарем НАТО Енсом Столтенбергом формат участия украинской делегации в Мадридском саммите Альянса.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Президент и генсек обсудили модальность участия Украины в Мадридском саммите НАТО в июне текущего года и его ожидаемые результаты", - говорится в сообщении.

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Стороны также обменялись информацией о дипломатических мерах, принимаемых Украиной и НАТО для противостояния угрозам России.

Столтенберг также сообщил о разговоре с украинским лидером. Он отметил, что обсуждали, в частности, наращивание российских войск у границ Украины.

"НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку нашему уважаемому партнеру. Мы призываем Россию к деэскалации и идти по пути диалога, чтобы найти мирное решение", - написал генсек в Twitter.

31 января в Совете Безопасности ООН обсудили наращивание Россией войск вблизи Украины. Представительница США Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ к середине февраля планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тыс. военнослужащих. По ее словам, войска РФ в Беларуси готовы к наступательным действиям против Украины. Российские войска, перебрасываемые из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 км от российско-украинской границы. Об этом стало известно по расследованию 20 января. Речь идет не только о технике РФ, но и о военнослужащих в большом количестве, "командировка" которых может длиться шесть-девять месяцев и дольше.