В Берлине начались переговоры советников лидеров "нормандской четверки"

"Нормандская четверка" предусматривает Украину, Германию, Францию и Россию. Фото: УНИАН

В Берлине началась вторая с начала года встреча советников лидеров "нормандского формата".

Представляет Украину в переговорном процессе руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Время используем максимально продуктивно", - написал Ермак в Facebook.

Также глава ОП анонсировал встречи министра экономики Украины Юлии Свириденко с немецкими коллегами: министром экономики и защиты климата Робертом Габеком, министром финансов Кристианом Линднером, министром экономического сотрудничества и развития Свеньей Шульце, депутатами Бундестага и представителями немецкого бизнеса. Эти встречи также пройдут 10 февраля в Берлине.

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По словам Ермака, обсудят на них финансовое взаимодействие и поддержку, реализацию проектов двустороннего экономического сотрудничества, развитие транспортного потенциала обеих стран.

С немецким бизнесом планируют обсудить дальнейшее двустороннее взаимодействие в сферах развития "зеленой" энергетики и водной логистики, транспорта и торговли.

"Рассчитываем на конструктивный диалог и положительные результаты после всех встреч. Украина – не одна, и мы жестко будем отстаивать собственные интересы", - добавил Ермак.

26 января в Париже прошли переговоры "нормандской четверки" на уровне советников. В них приняли участие: Андрей Ермак, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, дипломатические советники президента Франции Эмманюэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Они продолжались 8,5 ч. Все подтвердили приверженность Минским соглашениям, которые являются основой для работы в "нормандском формате".