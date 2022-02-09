Вопрос обмена пленными обсудят на встрече "нормандской четверки"

Главная цель встречи советников лидеров "нормандского формата" – разблокирование обмена пленными. Встреча состоится 10 февраля в Берлине.

Об этом сообщила представитель отдельных районов ОРДЛО украинской делегации в трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова в эфире телеканала "Украина 24".

"Обменов не было уже давно, поэтому мы очень ждем этого. Как быстро мы это можем сделать - сказать трудно, потому что не все зависит от украинской делегации, но мы готовы сделать это как можно быстрее", - сказала Иванова.

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26 января в Париже прошли переговоры "нормандской четверки" на уровне советников. В них приняли участие: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, дипломатические советники президента Франции Эмманюэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Они продолжались 8,5 ч.

Все подтвердили приверженность Минским соглашениям, которые являются основой для работы в "нормандском формате".