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среда, 09 февраля 2022 13:08

Вопрос обмена пленными обсудят на встрече "нормандской четверки"

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Вопрос обмена пленными обсудят на встрече &quot;нормандской четверки&quot;
Советники лидеров "нормандской четверки" встретятся 10 февраля в Берлине. Фото: kremlin.ru

Главная цель встречи советников лидеров "нормандского формата" – разблокирование обмена пленными. Встреча состоится 10 февраля в Берлине.

Об этом сообщила представитель отдельных районов ОРДЛО украинской делегации в трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова в эфире телеканала "Украина 24".

"Обменов не было уже давно, поэтому мы очень ждем этого. Как быстро мы это можем сделать - сказать трудно, потому что не все зависит от украинской делегации, но мы готовы сделать это как можно быстрее", - сказала Иванова.

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26 января в Париже прошли переговоры "нормандской четверки" на уровне советников. В них приняли участие: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, дипломатические советники президента Франции Эмманюэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Они продолжались 8,5 ч.

Все подтвердили приверженность Минским соглашениям, которые являются основой для работы в "нормандском формате".

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Дата
09
февраля

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