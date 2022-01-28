ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова

Утром 28 января сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обушком к нардепу от "Слуги народа", члена межфракционного объединения "Умная политика" Олега Воронько.

Об этом сообщил глава объединения, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в Telegram.

Фото: ГБР

"Их обвинения в его адрес притянуты за уши. Сейчас направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО тоже", - написал Разумков.

ГБР в свою очередь сообщило, что обыски проводятся у народного депутата по факту подделки документов. У кого именно - не уточнили.

Следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения. Оно связано с коррупцией по вхождению нардепа в состав исполнительного органа общества, отметили в ведомстве.

"Во время судебного разбирательства в Печерском суде народный депутат дал поддельные документы - протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд", - пояснили в ДБР.

В октябре прошлого года Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата. Вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука. В ноябре Разумков обнародовал список депутатской группы "Розумна політика", в которую вошел 21 "слуга народа". Заявил, что примет участие в президентской кампании.