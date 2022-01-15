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суббота, 15 января 2022 11:11

Разумков с технологией "слуг" едет в тур

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Разумков с технологией &quot;слуг&quot; едет в тур
В сети экс-спикер выкладывает фото поездок на велосипеде. Фото: Facebook

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отправится в тур по стране.

Об этом пишет "Бабель"

В декабре прошлого года экс-спикер анонсировал создание своей команды ("Команда Разумкова") и предложил всем желающим зарегистрироваться на сайте. Через несколько дней с ними связались и предупредили, что последующая информация будет после праздников.

13 января единомышленники действующего нардепа получили от него письмо с анонсом большого тура по стране. Поклонникам предлагают заполнить анкету, рассказать о главных проблемах их регионов и поделиться идеями по их решению.

С авторами лучших идей пообещали связаться помощники Разумкова и обсудит дальнейшее сотрудничество.

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"Готовимся к поездкам по Украине", - сказано в сообщении.

"Выглядит так, будто со "Слугой народа" Разумков для себя кончил, а вот ее предвыборные технологии взял на вооружение", - пишет СМИ.

В октябре Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата.

Вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.

В ноябре Разумков обнародовал список депутатской группы "Розумна політика", в которую вошел 21 "слуга народа". Заявил, что примет участие в президентской кампании.

В 2019 году на выборах президента Дмитрий Разумков работал спикером Владимира Зеленского, на внеочередных парламентских выборах возглавлял список партии "Слуга народа".

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