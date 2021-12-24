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пятница, 24 декабря 2021 14:25

Разумков хочет побеждать Зеленского на президентских выборах

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Разумков хочет побеждать Зеленского на президентских выборах
На президентских выборах 2019 года Разумков работал спикером кандидата Зеленского. Фото: Getty Images

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков примет участие в президентских выборах.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

"На выборы президента я пойду и на парламентские пойду", - сказал политик.

Экс-спикер заявил об "игре на победу".

"Выборы – это не Олимпиада. Это всегда игра на победу. На Олимпиаде главное – участие, а на выборах – результат. Я всегда адекватно оцениваю свои возможности", - сказал Разумков.

Он напомнил об обещании Зеленского не идти на второй срок.

"Я буду работать на любой должности, из политики точно не уйду. В отличие от президента, который говорил, что идет на один срок, а потом вернется в "95 квартал", - сказал.

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Также Разумков заявил, что не готов объединяться с другими известными политиками.

"Сегодня я не готов ни с кем объединяться, потому что строю вместе с коллегами, вместе с командой партию. Объединяться не планирую", - сказал.

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата.

Вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.

В ноябре Разумков обнародовал список депутатской группы "Розумна політика", в которую вошел 21 "слуга народа".

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Дата
24
декабря

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