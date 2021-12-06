НАПК взялось за скандальный дом Кивы под Киевом

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверит факты проживания народного депутата от фракции ОПЗЖ Ильи Кивы в незадекларированном доме под Киевом.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет "Слово и дело".

"В соответствии с действующим законодательством Национальное агентство начало полную проверку ежегодной декларации за 2020 год, поданной Ильей Кивой.

В случае подтверждения нарушений субъектом декларирования требований закона по финансовому контролю в 2020-м, Национальное агентство будет принимать меры в соответствии с действующим законодательством", - говорится в ответе НАЗК на запрос журналистов.

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Расследователи Bihus.Info утверждают, что Илья Кива живет в незадекларированном имении в селе Козин под Киевом. Его площадь - 420 кв. м, а стоимость - 21 млн грн. Идентифицировали имение благодаря фото и видео, опубликованным коллегой Кивы по фракции Вадимом Рабиновичем.

1 декабря в Bihus.Info вышел новый материал, что в этом доме обнаружили более 1,1 млн грн и $500 тыс. (примерно 13,5 млн грн), а также более 300 тыс. грн - в автомобиле.

Кроме наличных денег правоохранители обнаружили также много золотых слитков, весом от 1 г до 100 г. На фотографию с обыска попало не менее шести слитков в 100 г, стоимость которых превышает €5 тыс. (более 150 тыс. грн).

Вскоре выяснилось, что "найденное" в имении является фейком.