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четверг, 11 ноября 2021 21:54

Шубохранилище и комната для скатертей: журналисты показали план дворца Медведчука
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Подозреваемый в госизмене и содействии деятельности террористической организации народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук продолжал капитальную реконструкцию своего имения в Пуще-Водице на севере Киева после введения в отношении него санкций.

Об этом говорится в расследовании "Дворец кума Путина" программы "Схемы".

Фото: radiosvoboda.org

Имение для Медведчуков построили на бывшей территории государственных дач. Эту территорию приватизировали в начале 2000-х годов незаконно, под давлением лично Медведчука, заявлял экс-руководитель фонда госимущества Михаил Чечетов.

Дом состоит из 114 отдельных помещений площадью более 2 тыс. кв. м. Это четыре этажа, два лифта – служебный и для жителей и комнаты для разного назначения.

В мае 2021-го Медведчук уже находился под санкциями и был ограничен финансовыми операциями. Тогда журналистам удалось зафиксировать, как на искусственном водоеме на территории имения спустили воду, а вокруг дома установили леса. На снятом расследователями видео в ноябре виден существенный прогресс в ремонте.

В распоряжении журналистов также оказались планы полной реконструкции и перепланировки дворца Медведчука. Согласно этим документам, помещения здесь отведены, в частности, под шубохранилище, комнату доя скатертей, сервизную, склады картин и платьев, секретную комнату, собственную церковь и так далее.

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Как показали кадры из дрона, часть ремонтных работ уже завершилась. Вокруг фасада уже не было строительных лесов. Окончили бетонировать дорожку и почти завершили возведение новой беседки во дворе.

Журналистам не удалось установить, каким образом производилась оплата за проведение ремонтных работ дома, которые продолжались и во время действия санкций в отношении Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

"Несмотря на то, что источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, мы так и не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физические лица, связанные с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца. одна из версий - могли платить наличными. На запрос журналистов Виктор Медведчук не ответил", - говорится в материале.

В феврале этого года указом президента Владимира Зеленского ввели в действие решение СНБО о санкциях в отношении Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, которым предусмотрено, в частности, блокирование активов и ограничение торговых операций.

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