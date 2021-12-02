"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком

Нардеп Илья Кива подает на руководителя проекта Bihus.Info Дениса Бигуса в суд за фейковое расследование и потребует закрытия его проекта. Фото: facebook.com/kivailya

Руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус заявил, что расследование о нардепе от ОПЗЖ Илье Киве является фейком.

По словам журналиста, один из источников предоставил редакции фото обысков у нардепа (картины), а также фото из обыска конвертационного центра (деньги и золотые слитки), которые ничего общего с Кивой не имеют, сообщил он в обращении.

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"Мы ошиблись, доверившись источнику, и приносим извинения подписчикам. Впервые за восемь лет в редакции ошибка такого масштаба, что иначе, чем факап, ее не назвать", - сказал Бигус.

Извинился перед всеми зрителями и коллегами из других СМИ, которые распространили эту новость. И поблагодарил тех, кто поддержал их в столь непростые моменты.

1 декабря в Bihus.Info вышел материал, что в незадекларированном доме нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы обнаружили более 1,1 млн грн и $500 тыс. (примерно 13,5 млн грн), а также более 300 тыс. грн – в автомобиле . Кроме наличных денег, правоохранители обнаружили также много золотых слитков, весом от 1 до 100 грамм. На одну из фотографий по обыску попало не менее 6 стограммовых слитков, стоимость которых превышает 5 тыс. евро (более 150 тыс. грн). Кроме этого, в доме нашли несколько картин, на одной Кива изображен в образе фашистского диктатора Бенито Муссолини.