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среда, 01 декабря 2021 22:34

Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"

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В незадекларированном доме нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы обнаружили более 1,1 млн. грн. и 500 тыс. долларов США (примерно 13,5 млн. грн.), а также свыше 300 тыс. грн. – в автомобиле.

Об этом идет речь в материале Bihus.Info.

Кроме наличных денег, правоохранители обнаружили также много золотых слитков, весом от 1 до 100 грамм. На одну из фотографий по обыску попало не менее 6 стограммовых слитков, стоимость которых превышает 5 тыс. евро (более 150 тыс. грн).

Автор: bihus.info
 

Общая стоимость золота на одной этой фотографии составляет не менее 1 млн. грн.

В своей последней ежегодной декларации Кива указал, что у него 425 тыс. грн. Информация о золоте в декларации не зафиксирована.

Кроме этого, в доме нашли несколько картин, которые на своих страницах в соцсетях продает руководительница подсанкционного издания "Страна.Юэй" Светлана Крюкова. Одну из этих картин, где Кива изображен в образе фашистского диктатора Бенито Муссолини, Крюкова подарила нардепу на его день рождения в 2020 году.

Автор: Страна.ua
 

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На другой картине Кива изображен в компании своих коллег по ОПЗЖ – Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука – в образах героев советского фильма "Кавказская пленница". Эту картину Светлана Крюкова выставила на продажу в мае этого года. Тогда картину за 10 тысяч долларов купил бизнесмен Сеяр Куршутов. В то же время с апреля этого года Куршутов находится под санкциями СНБО.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива живет в незадекларированном имении в селе Козин под Киевом. Его площадь – 420 квадратных метров, а стоимость – 21 миллион гривен.

Идентифицировали имение благодаря фото и видео, опубликованным коллегой Кивы по фракции Вадимом Рабиновичем.

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