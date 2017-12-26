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вторник, 26 декабря 2017 21:24

Фирташу дали отсрочку от экстрадиции в США

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Фирташу дали отсрочку от экстрадиции в США
Суд рассмотрит апелляцию Фирташа. Фото: РБК

Украинскому олигарху Дмитрию Фирташу Верховный суд Австрии дал отсрочку от экстрадиции в США.

Суд пересмотрит его апелляцию с просьбой пересмотреть, как ложный вердикт Апелляционного суда Австрии, который позволил его экстрадицию в США, сообщает его адвокат Ленни Дж.Дэвис.

"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию господина Фирташа до рассмотрения его обращения", - сообщил он.

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Верховный суд Австрии приостановил собственно рассмотрение дела до тех пор, пока суд Европейского Союза не вынесет предварительное решение о возможности применения Хартии ЕС по правам человека в апелляции против экстрадиции Фирташа.

Дмитрия Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в € 125 млн.

США обвиняют его в даче взятки в размере $18,5 млн за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В феврале 2017 Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа в США.

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Дата
27
декабря

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