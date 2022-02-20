Европейский Союз не верит в заявления о "нападении Украины" - Боррель

ЕС еще раз призывает Россию отвести войска от Украины. Фото: Reuters

ЕС не видит оснований для обвинений Украины в возможном нападении на неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Чиновник подчеркнул, что ЕС обеспокоен тем, что нынешние события могут быть использованы Россией как повод для военной эскалации.

"ЕС не видит оснований для обвинений из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей о возможном нападении Украины. ЕС призывает Россию вести содержательный диалог, дипломатию, проявлять сдержанность и деэскалацию", - сообщил он.

Он призывает Россию увести войска от Украины.

"Массовое наращивание Россией вооруженных сил в Украине и вокруг нее остается серьезной обеспокоенностью. ЕС призывает Россию к деэскалации путем существенного отвода вооруженных сил от границ Украины", - говорится в заявлении.

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Он отметил, что сейчас эскалация только усиливается из-за нарушения режима прекращения огня.

"ЕС осуждает использование тяжелого вооружения и обстрелы гражданских районов, что является явным нарушением Минских соглашений и международного гуманитарного права. Мы приветствуем сдержанность Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации", - подчеркнул Боррель.

Боррель акцентировал, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь для России серьезные последствия.

"ЕС подтверждает свою непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подытожил он.

России не удастся устроить провокацию на Донбассе. Об этом сказал влиятельный представитель Европейского Союза. ЕС имеет достаточно источников информации, чтобы знать о событиях на востоке Украины и не попасть в ловушку России. Таким образом, прокомментировали объявленную оккупантами эвакуацию из ОРДЛО в РФ. Любые подобные действия будут восприниматься как провокации для дальнейшей агрессии. ЕС на это будет реагировать, – заявили там.