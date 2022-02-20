Европейский Союз не верит в заявления о "нападении Украины" - Боррель

 
Ексклюзивы
1/5
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 6057
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 8272
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 369
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1386
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 864
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 477
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 5130
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
1 Просмотров: 3393
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 990
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 225
Фото
Все фото
4
3
21
18
3
Разведка опубликовала список объектов, которые могут заминировать боевики
Разведка опубликовала список объектов, которые могут заминировать боевики
Депутаты от &quot;Слуги народа&quot; прибыли в зону ООС
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в зону ООС
&quot;Шуфричу дали люлей&quot; - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Видео
Все видео
"Мы знаем, что такое советское ярмо" - польский сенатор выступил в Раде на украинском
"Мы знаем, что такое советское ярмо" - польский сенатор выступил в Раде на украинском
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
Глава облгосадминистрации сделал скандальное заявление о "русских братьях"
Глава облгосадминистрации сделал скандальное заявление о "русских братьях"
"На него не надавишь" - Арахамия о Трухине и мандате
"На него не надавишь" - Арахамия о Трухине и мандате
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 864
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2178
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2322
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5715
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4554
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 369
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
воскресенье, 20 февраля 2022 03:45

Спецтема: Враг возле украинской границы

Европейский Союз не верит в заявления о "нападении Украины" - Боррель

  Комментировать
Европейский Союз не верит в заявления о &quot;нападении Украины&quot; - Боррель
ЕС еще раз призывает Россию отвести войска от Украины. Фото: Reuters

ЕС не видит оснований для обвинений Украины в возможном нападении на неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Чиновник подчеркнул, что ЕС обеспокоен тем, что нынешние события могут быть использованы Россией как повод для военной эскалации.

"ЕС не видит оснований для обвинений из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей о возможном нападении Украины. ЕС призывает Россию вести содержательный диалог, дипломатию, проявлять сдержанность и деэскалацию", - сообщил он.

Он призывает Россию увести войска от Украины.

"Массовое наращивание Россией вооруженных сил в Украине и вокруг нее остается серьезной обеспокоенностью. ЕС призывает Россию к деэскалации путем существенного отвода вооруженных сил от границ Украины", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз подготовил жесткий пакет санкций против РФ, готовы присоединиться все страны - Боррель

Он отметил, что сейчас эскалация только усиливается из-за нарушения режима прекращения огня.

"ЕС осуждает использование тяжелого вооружения и обстрелы гражданских районов, что является явным нарушением Минских соглашений и международного гуманитарного права. Мы приветствуем сдержанность Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации", - подчеркнул Боррель.

Боррель акцентировал, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь для России серьезные последствия.

"ЕС подтверждает свою непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подытожил он.

России не удастся устроить провокацию на Донбассе. Об этом сказал влиятельный представитель Европейского Союза. ЕС имеет достаточно источников информации, чтобы знать о событиях на востоке Украины и не попасть в ловушку России. Таким образом, прокомментировали объявленную оккупантами эвакуацию из ОРДЛО в РФ. Любые подобные действия будут восприниматься как провокации для дальнейшей агрессии. ЕС на это будет реагировать, – заявили там.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Европейский Союз не верит в заявления о "нападении Украины" - Боррель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ 1 Просмотров: 21215
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс 2 Просмотров: 17361
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
 9 Просмотров: 13014
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск Просмотров: 8919
Китай выразил поддержку Украине
Китай выразил поддержку Украине Просмотров: 8649
Политика
Из-за ситуации в Украине Байден проведет заседание совета безопасности
Из-за ситуации в Украине Байден проведет заседание совета безопасности Просмотров: 81
Зеленский провел срочный разговор с Макроном
Зеленский провел срочный разговор с Макроном Просмотров: 810
Сколько зарабатывают главы облгосадминистраций
Сколько зарабатывают главы облгосадминистраций Просмотров: 891
Разведка опубликовала список объектов, которые могут заминировать боевики
Разведка опубликовала список объектов, которые могут заминировать боевики
4
 Просмотров: 2745
Силы терробороны будут устраивать засады на врага повсюду – заместитель командующего
Силы терробороны будут устраивать засады на врага повсюду – заместитель командующего Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
9
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться
2
Появилась пошаговая инструкция по вступлению в ряды Теробороны
2
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
2
Британия запретит въезд российским олигархам в случае вторжения в Украину
Голосов: 1730
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть