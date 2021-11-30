"Европейская Солидарность" лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС

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Партия "Европейская Солидарность" лидирует в рейтинге – таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 26 по 29 ноября.

Если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, за партию "Европейская Солидарность" проголосовали бы 14,8% всех опрошенных и 17,1% среди определившихся.

Партия "Слуга народа" опустилась на второе место, ее рейтинги продолжают понижение. За нее готовы голосовать 13% от всех опрошенных, или 15% среди определившихся.

В опрос, который КМИС провел в октябре 2021 года, за "ЕС" готовы были голосовать 13,9% всех и 15,7% среди определившихся. За "Слугу народа" - 13,7% всех и 15,5% среди определившихся.

Другие партии имеют следующие рейтинги: "Батькивщина" – 11,5% от всех опрошенных, "Умная политика" – 8,6%, ОПЖЗ – 8%, "Сила и Честь" – 5,8%, Украинская стратегия Гройсмана – 5%, радикальная партия Олега Ляшко – 4,7%, "Наши" – 4,6%. Остальные политсилы имеют значительно более низкие показатели.

"Европейскую Солидарность" большинство опрошенных называют главной и реальной оппозицией власти – так думают 28,6% опрошенных.

ОПЗЖ – 23,2%, "Родину" 17,8%, партию "Голос" 4,4% опрошенных.

Всеукраинский опрос "Социально-политическая ситуация в Украине" проводился Киевским международным институтом социологии в ноябре 2021 года. Опрос производился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Полевой этап исследования продолжался с 26 по 29 ноября 2021 года. Всего в рамках исследования было проведено 1203 интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3.2% для показателей, близких к 50%, 2.7% для показателей, близких к 25 или 75%, 2.1% для показателей, близких к 12 или 88%, 1.4% для показателей, близких к 5 или 95%, 0.7% для показателей, близких к 1 или 99%.