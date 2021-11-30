"Европейская Солидарность" лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС

 
Ексклюзивы
1/5
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 783
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 2520
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3393
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5337
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 12456
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3465
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 459
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2322
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 441
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2151
Фото
Все фото
8
4
6
21
5
На Майдане с участием Кличко и Сенцова обсудили начало Революции Достоинства
На Майдане с участием Кличко и Сенцова обсудили начало Революции Достоинства
Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&amp;Gabbana - в сети оценили образ
Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&Gabbana - в сети оценили образ
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Вторую очередь Музея Голодомора закончат в следующем году – Зеленский
Вторую очередь Музея Голодомора закончат в следующем году – Зеленский
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от &quot;ЕС&quot; Корсунов нашел в своей машине прослушку
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от "ЕС" Корсунов нашел в своей машине прослушку
Видео
Все видео
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
Рада начала работу с матов за трибуной
Рада начала работу с матов за трибуной
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат
Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 846
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2232
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 846
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3735
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3825
Колонка
30 ноября 2021
Просмотров: 171
Вибір
– Ненавиджу готувати, – каже знайома Ілона. Ми з нею на дитячому майданчику. В обох – немовлята. – Колишній чоловік мене ...
вторник, 30 ноября 2021 19:51

"Европейская Солидарность" лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС

  Комментировать
&quot;Европейская Солидарность&quot; лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС
Фото: "Прямий"

Партия "Европейская Солидарность" лидирует в рейтинге – таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 26 по 29 ноября.

Если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, за партию "Европейская Солидарность" проголосовали бы 14,8% всех опрошенных и 17,1% среди определившихся.

Партия "Слуга народа" опустилась на второе место, ее рейтинги продолжают понижение. За нее готовы голосовать 13% от всех опрошенных, или 15% среди определившихся.

В опрос, который КМИС провел в октябре 2021 года, за "ЕС" готовы были голосовать 13,9% всех и 15,7% среди определившихся. За "Слугу народа" - 13,7% всех и 15,5% среди определившихся.

Другие партии имеют следующие рейтинги: "Батькивщина" – 11,5% от всех опрошенных, "Умная политика" – 8,6%, ОПЖЗ – 8%, "Сила и Честь" – 5,8%, Украинская стратегия Гройсмана – 5%, радикальная партия Олега Ляшко – 4,7%, "Наши" – 4,6%. Остальные политсилы имеют значительно более низкие показатели.

"Европейскую Солидарность" большинство опрошенных называют главной и реальной оппозицией власти – так думают 28,6% опрошенных.

ОПЗЖ – 23,2%, "Родину" 17,8%, партию "Голос" 4,4% опрошенных.

Всеукраинский опрос "Социально-политическая ситуация в Украине" проводился Киевским международным институтом социологии в ноябре 2021 года. Опрос производился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Полевой этап исследования продолжался с 26 по 29 ноября 2021 года. Всего в рамках исследования было проведено 1203 интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3.2% для показателей, близких к 50%, 2.7% для показателей, близких к 25 или 75%, 2.1% для показателей, близких к 12 или 88%, 1.4% для показателей, близких к 5 или 95%, 0.7% для показателей, близких к 1 или 99%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Европейская Солидарность" лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Показали легендарную модель Porsche

Одесский маяк оснастили электрическими огнями

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 14679
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
 Просмотров: 12465
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
 Просмотров: 9144
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
5
 Просмотров: 8190
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 6885
Политика
Пресс-марафон Зеленского лучше всего посмотрели на каналах Левочкина, Ахметова и Пинчука
Пресс-марафон Зеленского лучше всего посмотрели на каналах Левочкина, Ахметова и Пинчука
На Майдане с участием Кличко и Сенцова обсудили начало Революции Достоинства
На Майдане с участием Кличко и Сенцова обсудили начало Революции Достоинства
8
 Просмотров: 117
Россия готовила переворот в Украине - Шмигаль
Россия готовила переворот в Украине - Шмигаль 1 Просмотров: 333
Зеленский расстроен - в ОП назвали причину
Зеленский расстроен - в ОП назвали причину 1 Просмотров: 900
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова 3 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
9
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
4
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
3
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
3
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
Голосов: 9440
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть