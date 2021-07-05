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понедельник, 05 июля 2021 11:41

"Это вообще не связано с "Большим строительством" - заместитель руководителя ОП о поместье за 5 млн грн

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&quot;Это вообще не связано с &quot;Большим строительством&quot; - заместитель руководителя ОП о поместье за 5 млн грн
Кирилл Тимошенко координирует программу "Большая стройка". Фото: president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, который занимается программой "Большая стройка", говорит, что его семья имела средства на приобретение имения в селе Пидгирци - в 8 км от Киева.

"Этот дом стоит около 5 миллионов гривен, а не 10, 20, 30.

Когда я только пришел в Офис президента, я заполнял декларацию. У нашей семьи более миллиона долларов состояния. Мы хотели купить дом, мы его действительно искали два или два с половиной года, нашли и приобрели за средства, которые заработали до этого", - сказал Тимошенко в телепрограмме "Светская жизнь".

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Тимошенко сказал, что его жена Елена занимается бизнесом и может покупать такие дома ежегодно.

"Я не вижу здесь никаких проблем. Это вообще не связано с "Большим строительством", - заявил заместитель руководителя ОП и сказал, что покупку согласовал с президентом.

"Я пришел, попросил, сказал, что я хочу приобрести дом, озвучил сумму, за которую покупаю. Мы проговорили это, и я это сделал", - рассказал.

Президент Владимир Зеленский назначил Кирилла Тимошенко на должность в мае 2019 года. Ранее он основал рекламную компанию, которая специализируется на PR-услугах и предвыборных кампаниях. Был медийщиком партии "Укроп". Работал в штабе кандидата Зеленского.

В июне президент Зеленский подписал закон, который предусматривает ремонт аэропортов и дорог в обход процедуры закупок через Prozorro.

5,423 млрд грн, которые планируют потратить ко Дня Независимости, является распилом денег налогоплательщиков, сообщал редактор издания "Наші гроші" Юрий Николов.

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