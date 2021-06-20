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Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"

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Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор &quot;Наші гроші&quot;
Закупки хотят вывести из системы Prozorro, написал журналист. Фото: Reuters

5,423 млрд грн, которые планируют потратить ко Дня Независимости, есть распилом денег налогоплательщиков. Об этом написал в Facebook редактор издания "Наші гроші" Юрий Николов.

Журналист сообщил, что в распоряжение Кабинета министров об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины вписали строительство шести аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и Мукавечо.

"Вписали многомиллиардное и многолетнее строительство шести аэропортов.

Это огромная куча денег в несколько бесполезных аэропортов, в которых никогда не будет достаточного пассажирского траффика для окупаемости полетов. И в аэропорты, которые к 30-летию Украины никак не появятся. Например, подруга Зеленской в АМКУ заблокировала строительство в Днепре. А в Мукачево место вот только выбрали и собираются строить три года.

То есть старая совковая карнавализация распилов продолжается и в молодом прогрессивном аппарате Зеленского", - написал Николов.

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Также журналист сообщил о проголосованном в Верховной Раде законопроекте от депутатов из "Слуги народа" о выводе из системы Prozorro закупок, приуроченных ко Дню независимости Украины.

"То есть огромные и многолетние контракты на ремонт аэропортов Кубраков (министр инфраструктуры. - Gazeta.ua) тупо раздаст кому захочет без какой-либо конкурентной борьбы. Законопроект уже проголосовали и теперь Зеленский должен лично подписать, чтобы вывести из Прозорро эти миллиарды", - написал редактор "Наші гроші".

На этой неделе стало известно, что Кабинет министров планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины 5 423 млрд грн.

Министерство финансов сообщило, что средства пойдут на инфраструктурные проекты.

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Дата
20
июня

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