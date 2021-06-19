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суббота, 19 июня 2021 17:46

Сколько потратят на празднование 30-й годовщины Независимости

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Сколько потратят на празднование 30-й годовщины Независимости
Более 5 млрд грн планируют потратить на празднование 30-летия Независимости. Фото: facebook.com

Кабинет министров планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины 5 423,2 млн грн.

Об этом говорится в заключении Министерства финансов к распоряжению Кабмина.

В графе "Стоимостная величина влияния на показатели бюджетов" Минфин отмечает, что реализация всех предусмотренных в распоряжении мероприятий и празднования 30-й годовщины потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5 423,2 млн грн, в том числе дополнительная потребность составит 840,5 млн грн, сообщает "Экономическая правда".

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"По результатам обработки указанной информации дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в проект плана мероприятий, составляет 1,6 млрд грн", - говорится в документе.

В ведомстве считают, что в проект плана мероприятий должны быть включены только мероприятия, имеющие соответствующее финансовое обеспечение. В то же время их реализация должна осуществляться за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Опубликовали план мероприятий к 30-летию Независимости. В частности, на Крещатике и площади Независимости 24 августа состоится большой военный парад с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.

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