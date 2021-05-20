24 августа в Киеве, Одессе и Днепре состоится большой военный парад

По случаю 30-й годовщины Независимости Украины запланировано проведение больших военных парадов, а также концерта с выдающимися украинцами - легендами оперы и балета.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Автор: Владимир Зеленский Символ празднования 30-й годовщины Независимости Украины

"Праздник, как я сказал, украинцы запомнят навсегда. С содержанием будет праздник. Состоять будет из трех дней", - сказал Зеленский.

В День флага Украины, 23 августа, во всех регионах поднимутся знамена, специально изготовленные к этой дате. В центрах регионов они останутся навсегда.

В этот день пройдет и первый саммит о деоккупации "Крымская платформа". К саммиту присоединятся представители с около 30 стран и будут подписаны важные документы, добавил Зеленский.

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Параллельно с Крымской платформой будет проходить первый основан в Украину саммит первых леди и джентльменов, где будут "подниматься человеческие вопросы, которые обычно лидеры не поднимают".

23 августа состоится упомянутый выше концерт великих украинцев, которые приедут не только из разных уголков Украины, но и мира. Концерт запланирован в Оперном театре Киева, на котором будут присутствовать лидеры других стран.

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В День Независимости, 24 августа, состоится военный парад ВСУ в Киеве, Днепре и Одесе - на воде и на суше.

Также президент представил символ 30-летия независимости - цветок, который бесплатно сделала львовская компания.

"Это главная цветок 30-летия, символ Украины. Мне кажется, что это правильный символ нашей страны: она не просто цветущая. Нас не сломать, не срезать, не сломать, мы все равно будем процветающей страной и расцветет", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский 20 мая в третий раз собрал итоговую пресс-конференцию по результатам двух лет своего президентства. Продлится она от 2 до 2,5 ч. Трансляцию пресс-конференции можно смотреть здесь.