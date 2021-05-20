Два года на посту президента: Зеленский проводит пресс-конференцию (онлайн)

Президент Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию. Она происходит на государственном предприятии "Антонов" в Киеве.

Модерирует разговор с журналистами директор коммуникационного директората Офиса президента Ирина Победоносцева.

Трансляцию пресс-конференции можно смотреть здесь.

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Два года назад, 20 мая 2019-го, Владимир Зеленский принес присягу президента. В прошлом году проводил пресс-конференцию на лужайке возле Мариинского дворца. Отвечал на вопросы три часа.