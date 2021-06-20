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воскресенье, 20 июня 2021 13:30

На что пойдут выделенные ко Дню Независимости деньги

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На что пойдут выделенные ко Дню Независимости деньги
Часть денег пойдет на инфраструктурные проекты. Фото: "Ізбірком"

5 423,2 млн грн предусмотренные к 30-й годовщине Независимости Украины кроме торжеств пойдут на инфраструктурные проекты.

"Модернизация шести региональных аэропортов, развитие еврорельсов Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет. Прогнозируемая сумма расходов в объеме 5,4 млрд грн включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов", - говорится на сайте Минфина.

На праздничные торжества потратят 100 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 24 августа в Киеве, Одессе и Днепре состоится большой военный парад

Финансирование всех мероприятий будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи.

Опубликовали план мероприятий к 30-летию Независимости. На Крещатике и майдане Независимости 24 августа состоится большой военный парад с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.

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20
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