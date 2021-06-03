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четверг, 03 июня 2021 18:40

"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"

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&quot;Большое воровство&quot; упростили - основательница &quot;Лиги антитраста&quot;
В прошлом году перед местными выборами президент Зеленский ездил областями и смотрел на "Большую стройку". Фото: president.gov.ua

"Слуги народа" вывели из системы Prozorro строительство большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева стоимостью в почти 100 млрд грн. Об этом Gazeta.ua сказала основательница общественной организации "Лига антитраста" Агия Загребельская.

Так прокомментировала сегодняшнее голосование в Верховной Раде изменений в Закон "О публичных закупках".

"Не помню подобного, чтобы в законе прямо прописали, что закупки строительства большой кольцевой дороги вокруг Киева будут проводиться не в соответствии с нормами закона "О публичных закупках".

Это означает, что закупки будут не в системе Prozorro, а в кабинете руководителя Укравтодора. Где тот сам определит компанию, которая будет строить участок дороги. И вместе с ней договорится - за какую сумму.

Простыми словами упрощается процесс "Большого воровства". Чиновникам не нужно будет публиковать в Prozorro никаких требований к подрядчикам, аукционам, публиковать договоры и так далее. Что упрощает коррупционные схемы.

Это может быть пробным шаром. Если прокатит, то завтра по такой же схеме могут вывести все ремонты, строительства дорог. Или другие закупки, которые захотят", - говорит эксперт.

Ситуация выглядит, как "середина финала Prozorro", на которую нападают "слуги народа", говорит юрист.

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Также вывели из открытых, конкурентных все торги для подготовки ко Дню Конституции и Дня Независимости, говорит эксперт.

"Фактически в ручном режиме. Кучу бюджетных денег могут потратить непрозрачно, распределять между своими подрядчиками. В будущем это может быть в том числе вуз, который обещает построить президент"

Проголосованный законопроект удобный для чиновников, распределяющих бюджетные средства: "Смогут это делать за закрытыми дверями. Никто не будет оспаривать, конкурировать по цене. Смогут таким образом защитить свою коррупционную маржу".

"С другой стороны это выгодно приближенным к команде Зеленского компаниям. Которые имеют договоренности с этими чиновниками о том, что они будут покупать именно у них. Убеждены, если занесут коррупционный откат, то им ничего не будет мешать", - говорит Агия Загребельская.

Также изменили процедуру обжалования. Антимонопольный комитет сможет не рассматривать любую жалобу бизнесмена, если считать, что доказательств не достаточно, говорит эксперт.

"Если раньше жалобы в АМКУ рассматривали государственные уполномоченные - те, кого назначал президент по представлению премьер-министра и предложения председателя Антимонопольного комитета. Так теперь тендерные жалобы бизнеса будут рассматривать не государственные уполномоченные, а новые должностные лица, члены комиссии. Которых будут назначать единолично председатель АМКУ", - говорит юрист.

"Если президент законопроект не ветирует, тогда Владимир Зеленский в том числе заинтересован, чтобы соответствующая поправка была принята", - говорит Агия Загребельская.

20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры. Ранее он возглавлял Укравтодор.

Кубраков занимается "Большой стройкой". В прошлом году больше всего средств фонда борьбы с Covid-19 потратили на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения.

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