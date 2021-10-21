"Это любовь" - депутат рассказала подробности отношений с Саакашвили

Фото: @lisayasko.ukraine

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько на момент встречи с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили находилась в других отношениях.

Об этом рассказала изданию "ГОРДОН"

"У нас есть несколько этапов знакомства и общения. Когда он был в Украине еще в порошенковские времена, мы были с ним знакомы. Я общалась с его командой, конкретно с ним мы несколько раз пересекались, но это не было системным общением", - сказала "слуга".

В прошлом году, когда в Украине обсуждали возможное назначение Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ, их общение возобновилось с новой силой. В апреле 2020-го с политиком встречалась фракция "Слуга народа".

"Тогда очень многие депутаты с ним общались, многие из них были на связи, советовались постоянно. Среди этих людей была и я. Мы начали очень интенсивно политически общаться, обсуждать разные вещи.

И мы очень быстро поняли, что наши взгляды совпадают по большинству политических тем, у нас появилась очень сильная связь, которая продолжалась и дальше. У нас далеко не сразу начались отношения, мы очень долго общались", - рассказала Ясько.

Она уточнила, что в то время еще находилась в других отношениях.

"И когда мои предыдущие отношения закончились, я сделала шаг, чтобы быть честной с собой и чтобы мы уже были вместе", - призналась депутат.

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Главным качеством Саакашвили Ясько назвала доброту.

"Я считаю, что он очень добрый, и это его проблема. Он доверяет людям, всегда дает им второй, третий, четвертый шанс. Он импульсивный, но он все равно всегда думает о людях лучше", - рассказала.

"Мы вдвоем чувствуем себя очень сильными, сильными во всех смыслах, потому что мало у кого есть такие настоящие отношения, которые не вписываются в какие-то рамки, но они настоящие, искренние.

Мы как люди, у которых много чувств, это очень ценим. Конечно, это любовь", - сказала депутат.

О бывшей жене Саакашвили Сандре Рулофс Ясько сказала: "Мы начинали отношения, когда они уже не были мужем и женой. Когда и он, и я, мы были свободными людьми".

Между тем в сети появилось видео возле тюрьмы в Рустави в Грузии, где Саакашвили передает привет из камеры.

Cаакашвили передал жестом сердце, написала Ясько в Facebook.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и вдень задержания объявил голодовку. За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил его адвокат. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах. В октябре депутат и экс-президент Грузии объявили о романтических отношениях.