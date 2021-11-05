Есть мнения отменить призыв – министр обороны Резников

Украинская армия должна стать профессиональной.
Об этом сказал министр обороны Алексей Резников, сообщил телеканал "Україна 24"
"Есть мнение отменить полностью (призыв), есть мнение оставить в минимальных объемах. Я хочу понять от специалистов обе позиции.
Сегодня есть контрактная армия как основная составляющая. Но мне кажется, что нам нужно стремиться к созданию профессиональной армии", – заявил министр.
"Армия должна стать одним из лучших работодателей", - добавил Резников.
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4 ноября Верховная Рада назначила четырех министров.
Алексея Резникова назначили министром обороны, Ирину Верещук - вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлию Свириденко - первым вице-премьером, министром экономики, Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей. промышленности.
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