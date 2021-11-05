Есть мнения отменить призыв – министр обороны Резников

Алексея Резникова назначили министром обороны вчера. Фото: mil.gov.ua

Украинская армия должна стать профессиональной.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников, сообщил телеканал "Україна 24"

"Есть мнение отменить полностью (призыв), есть мнение оставить в минимальных объемах. Я хочу понять от специалистов обе позиции.

Сегодня есть контрактная армия как основная составляющая. Но мне кажется, что нам нужно стремиться к созданию профессиональной армии", – заявил министр.

"Армия должна стать одним из лучших работодателей", - добавил Резников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встретился с генсеком НАТО

4 ноября Верховная Рада назначила четырех министров. Алексея Резникова назначили министром обороны, Ирину Верещук - вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлию Свириденко - первым вице-премьером, министром экономики, Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей. промышленности.