"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП

 
Ексклюзивы
1/5
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Просмотров: 279
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
Просмотров: 351
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
Просмотров: 1800
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Просмотров: 1449
Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных
Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных
Просмотров: 495
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
Просмотров: 666
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
Просмотров: 1386
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 6471
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
Просмотров: 513
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
Просмотров: 1116
Фото
Все фото
5
3
4
3
14
Могилянка &amp; Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Премьер принял требование об отставке Шкарлета
Премьер принял требование об отставке Шкарлета
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на &quot;Интере&quot;
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США
В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США
&quot;Рупор Кремля! Помойка!&quot; - сотни людей окружили телеканал &quot;НАШ&quot;: фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Видео
Все видео
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
Скандал с Трухиным: Зеленский с Ермаком не видели видео с ДТП
Скандал с Трухиным: Зеленский с Ермаком не видели видео с ДТП
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
Интервью
1/5
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1233
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 954
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 387
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1143
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 81
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
пятница, 04 февраля 2022 18:26

"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП

1 Комментировать
&quot;Если бы позвонил, был бы послан&quot; - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. Фото: скриншот с видео

Депутат от "Слуги народа" Александр Трухин не звонил министру внутренних дел Денису Монастырскому после ДТП. И не обращался за помощью в решении дела.

Об этом Монастырский сообщил во время брифинга в Припяти, где прошли совместные тактико-специальные учения подразделений МВД.

"Я очень негативно отношусь к любым вопросам "порешать". Мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. Если бы он позвонил мне, в тот же момент был бы послан", - отметил Монастырский.

Заявил также, что не видел видео с места ДТП с участием Трухина до его обнародования в СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал с Трухиным: Зеленский с Ермаком не видели видео с ДТП

"Я сам был чрезвычайно поражен его появлением. Потому что в августе мне докладывали, что с показаний свидетелей ДТП есть разные данные, кто был за рулем. Поэтому следователь направил в прокуратуру данные с предложением направить это дело в подследственность Государственного бюро расследований. Я увидел это видео вместе со всеми", – сказал Монастырский.

При этом министр не видит оснований для отставки. Он отметил, что имеет поддержку монобольшинства, президента, правительства.

Сейчас Нацполиция проводит служебное расследование по появлению соответствующей видеозаписи и ее последующей передаче журналистам. О результатах журналистам сообщат позже.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

1 февраля журналисты обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с министром МВС Денисом Монастырским.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

Женщина впервые стала премьер-министром

Самое читаемое
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 14923
Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки
Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки
16
 Просмотров: 12987
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 10296
&quot;Плакала, когда очнулась&quot; - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком
"Плакала, когда очнулась" - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком Просмотров: 9945
Абсолютный рекорд: коронавирус подкосил шокирующие количество украинцев
Абсолютный рекорд: коронавирус подкосил шокирующие количество украинцев Просмотров: 7983
Политика
Александр Ломако, главаь Черниговской организации "УДАРа Виталия Кличко", стал кандидатом от партии в 206 округе, - решение съезда
Александр Ломако, главаь Черниговской организации "УДАРа Виталия Кличко", стал кандидатом от партии в 206 округе, - решение съезда
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
 Просмотров: 162
Скандал с Трухиным: Зеленский с Ермаком не видели видео с ДТП
Скандал с Трухиным: Зеленский с Ермаком не видели видео с ДТП
 Просмотров: 396
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
 Просмотров: 1260
Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
1
Готов сложить мандат - Трухин прокомментировал ситуацию с аварией
1
Зеленского готовят на второй срок. Образ для кампании придумали – СМИ
1
Резников: Ситуация с российскими войсками на границе не изменилась, в ОРДЛО – паника
Голосов: 1192
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть