"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. Фото: скриншот с видео

Депутат от "Слуги народа" Александр Трухин не звонил министру внутренних дел Денису Монастырскому после ДТП. И не обращался за помощью в решении дела.

Об этом Монастырский сообщил во время брифинга в Припяти, где прошли совместные тактико-специальные учения подразделений МВД.

"Я очень негативно отношусь к любым вопросам "порешать". Мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. Если бы он позвонил мне, в тот же момент был бы послан", - отметил Монастырский.

Заявил также, что не видел видео с места ДТП с участием Трухина до его обнародования в СМИ.

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"Я сам был чрезвычайно поражен его появлением. Потому что в августе мне докладывали, что с показаний свидетелей ДТП есть разные данные, кто был за рулем. Поэтому следователь направил в прокуратуру данные с предложением направить это дело в подследственность Государственного бюро расследований. Я увидел это видео вместе со всеми", – сказал Монастырский.

При этом министр не видит оснований для отставки. Он отметил, что имеет поддержку монобольшинства, президента, правительства.

Сейчас Нацполиция проводит служебное расследование по появлению соответствующей видеозаписи и ее последующей передаче журналистам. О результатах журналистам сообщат позже.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. 1 февраля журналисты обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с министром МВС Денисом Монастырским.