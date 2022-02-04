"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП

Депутат от "Слуги народа" Александр Трухин не звонил министру внутренних дел Денису Монастырскому после ДТП. И не обращался за помощью в решении дела.
Об этом Монастырский сообщил во время брифинга в Припяти, где прошли совместные тактико-специальные учения подразделений МВД.
"Я очень негативно отношусь к любым вопросам "порешать". Мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. Если бы он позвонил мне, в тот же момент был бы послан", - отметил Монастырский.
Заявил также, что не видел видео с места ДТП с участием Трухина до его обнародования в СМИ.
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"Я сам был чрезвычайно поражен его появлением. Потому что в августе мне докладывали, что с показаний свидетелей ДТП есть разные данные, кто был за рулем. Поэтому следователь направил в прокуратуру данные с предложением направить это дело в подследственность Государственного бюро расследований. Я увидел это видео вместе со всеми", – сказал Монастырский.
При этом министр не видит оснований для отставки. Он отметил, что имеет поддержку монобольшинства, президента, правительства.
Сейчас Нацполиция проводит служебное расследование по появлению соответствующей видеозаписи и ее последующей передаче журналистам. О результатах журналистам сообщат позже.
Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.
1 февраля журналисты обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с министром МВС Денисом Монастырским.
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