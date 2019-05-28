Еще один журналист собрался в Раду

Александр Дубинский решил идти на выборы. Фото: i.uaportal.com

Блогер Александр Дубинский, который является шеф-редактором управления журналистских проектов телеканала 1 + 1 и ведущим программы "Гроші" заявил о намерении пойти на выборы в Раду по мажоритарному округу.

Он будет просить о поддержке президента Владимира Зеленского и главу партии "Слуга народу" Дмитрия Разумкова - об этом журналист написал в Facebook.

"Друзья, принял решение пойти на выборы в парламент по мажоритарному округу. Конкретно - по 94-му, где будет баллотироваться подельник Порошенко, лидер фракции БПП в парламенте, Игорь Кононенко", - заявил он.

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Дубинский предложил своим "известным коллегам-журналистам" составить список и выдвигаться в округах, "где идут одиозные представители прошлой власти".

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подала судебный иск против журналиста телеканала 1+1 Александра Дубинского. Он касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.