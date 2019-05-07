Супрун будет судиться с журналистом

На Дубинского минимум четыре раза подавали иски в суд, и все дела касаются опровержения недостоверной информации, предоставление доказательств и защиты деловой репутации Фото: ТСН

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подала судебный иск против журналиста телеканала 1+1 Александра Дубинского. Он касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Дубинский работает в жанре фейков, не содержащих настоящих доказательств или документов, искажает цифры и говорит много необоснованной лжи, сообщила Супрун в Facebook.

"На прошлой неделе меня обвинили в том, что "под видом реформ" занимаюсь хищением и отмыванием бюджетных средств. Автор этих материалов Александр Дубинский. Только что зарегистрировали исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации в Соломенском суде", - написала она.

На Дубинского минимум 4 раза подавали иски. Все дела касаются опровержения недостоверной информации, предоставления доказательств и защиты деловой репутации.

"В материалах относительно меня и министерства Александр выдает собственные суждения за факты или создает вокруг реальных событий лживый контекст. Ложь он подкрепляет или фейковыми документами без деталей и корректной ссылки на нормативные акты, или документами, не подкрепляющими суть озвученных обвинений. Каждый из материалов - хрестоматийный пример инструментов пропаганды и манипуляций", - подчеркнула Супрун.

Глава Минздрава добавила, что после обнародования Дубинским ложной информации о ней получила много сообщений и комментариев о необходимости подавать в суд.

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"Решила протестировать такой инструмент защиты правды, поскольку от опровержения фейков тенденция их появления не уменьшается. Буду держать в курсе о ходе дела", - пообещала Супрун.

Президент Петр Порошенко подал иск против информационного агентства BBC за сообщение о выплате $400 тыс. за организацию встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Telegraph.