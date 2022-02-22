ЕС должен забрать Украину к себе

Украина будет мобилизировать весь мир, сказал Кулеба.

Европейский Союз должен предоставить Украине обещание о членстве.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает Gazeta.ua.

"Вопрос номер один - я призвал Европейский Союз безотлагательно отвергнуть все колебания, воздержания и скептицизм, существующий в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Время пришло.

На фоне происходящего лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, это в буквальном смысле забрать Украину к себе", - заявил.

"Сейчас ключевое, что могут сделать в этот момент партнеры – начать применение санкций против Российской Федерации", - сказал министр.

По словам Кулебы, РФ ожидает первая волна санкций.

"Среди них такой мощный шаг, как решение Германии прекратить процесс сертификации "Северного потока-2", - заявил глава МИД.

"Расчет Путина в эти дни заключался в том, что, говоря по простому, за его решение ему ничего не будет. А если нет наказания, то аппетит растет прямо в ходе агрессии.

С осторожным оптимизмом отмечаю, что наконец-то партнеры услышали нас и начали применять первые санкции", - сказал.

Украина обратилась к Великобритании предоставить дополнительное оборонное вооружение. Также такое обращение будет в США. Будем мобилизовать весь мир, чтобы получить все для укрепления нашей обороноспособности", - заявил.

РФ мечтает об экономическом коллапсе Украины

"Российская Федерация мечтает об экономическом коллапсе Украины. Поэтому они используют угрозу силой, чтобы расшатать нашу страну изнутри", - сказал министр.

Украина уже получила финансовую поддержку от партнеров для макрофинансовой стабильности и будет работать дальше.

"Украина использует каждый инструмент в распоряжении дипломатии. Если каких-то инструментов не хватит, мы придумаем такой и сделаем так, чтобы партнеры поддержали его и вместе с нами использовали его.

Мы не остановимся ни перед чем, для защиты украинской государственности", - заявил.

По словам министра, Россия хочет, чтобы Украина повелась на провокации.

"Чтобы мы сорвались, проявили эмоцию, не выдержали давления. Я уверяю вас, что этого не будет. Абсолютно все столицы мира, стоящие на защите международного порядка, права отмечают принципиальную реакцию президента Владимира Зеленского и Украины в целом", - сказал.

"Мы будем работать на мир. Но это не значит, что мы позволим в Российской Федерации свободно чувствовать себя на украинских землях и угнетать украинских граждан", - заявил Кулеба.

О разрыве дипотношений с РФ

"Мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что такое решение является своевременным, продуманным и отвечает интересам Украины", - сказал министр.

Новость дополняется.