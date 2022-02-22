Первые санкции против России: Nord Stream, банки и олигархи

Под санкции может попасть вся Дума РФ

Во вторник, 22 февраля, появились первые санкции в отношении России из-за признания ДНР и ЛНР.

Уже известно о решении Германии приостановить сертификацию "Северного потока 2",

Великобритании - ввести санкции против пяти банков и персональные санкции против трех олигархов.

В скором времени должны быть оглашены санкции Евросоюза и США.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что остановил сертификацию "Северного потока 2".

"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен", – сказал канцлер ФРГ, передает "Интерфакс".

Заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Шольца так: "Добро пожаловать в новый мир, где вскоре европейцы будут платить две тысячи евро за газ".

В Европейском Союзе и Великобритании пообещали ввести персональные санкции против всех причастных к незаконному признанию ДНР и ЛНР.

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Еврокомиссия разработала проект санкций, под которые попадут все депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание "республиками" оккупированных территорий Донбасса. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на неназванных дипломатов.

Также сегодня Bloomberg сообщил, что ЕС планирует ввести санкции против государственных российских банков ВЭБ, Банк "Россия", Промсвязьбанк.

Кроме этого, обсуждается запрет инвестирования в российский суверенный долг или участвовать в рефинансировании долга на вторичном рынке.

Тем временем стало известно, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, в том числе банка "Россия", а также персонально против Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.

Между тем рубль после роста выше 80 утром 22 февраля укрепился до 79 после обеда.

Нефть подешевела за это время на 2 доллара – до 94.

Индекс РТС отыграл часть вчерашнего обвала и вырос на 10%.

Президент США Джо Байден спустя несколько часов после заявления Путина о признании ДНР и ЛНР подписал указ о запрете инвестиций на территории временно оккупированных территорий. Решение о санкциях должен принять Совет министров ЕС. Ожидается, что сегодня главы МИД ЕС договорятся на встрече по точной процедуре.