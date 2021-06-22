Ермак засветил тату

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак носит татуировку на теле.

Во время форума во вторник с участием президента Владимира Зеленского Ермак выступал за трибуной.

Руководитель ОП был в белой рубашке с расстегнутым воротничком и подкаченными рукавами.

На левой руке Ермака виднелась татуировка в виде иероглифов.

Руководитель ОП рассказывал о президентской программе "Здоровая Украина".

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Татуировка на ноге имеет пресс-секретарь президента Юлия Мендель. В апреле 2017 тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос показывал татуировку на правой руке - изображение совы.